Íntimo de corazón: Rodrigo Vilca confesó ser hincha de Alianza Lima [VIDEO]

Antes de la suspensión de la Liga 1 2020 por el coronavirus, un hábil volante de solo 21 años la venía rompiendo en Deportivo Municipal por su juego atrevido y endemoniada habilidad. Se trata del mediocampista Rodrigo Vilca quien en los últimos meses fue el referente de ataque del cuadro edil a pesar de su juventud.

Estas actuaciones habrían despertado el interés de Alianza Lima por contar con sus servicios para reforzar el primer equipo íntimo de cara al reinicio de la Liga 1 2020. Pues bien, el mismo Rodrigo Vilca confesó ser hincha del equipo victoriano durante una reciente entrevista con Gol Perú.

“Bueno yo soy hincha de Alianza, pero también soy profesional. En donde me toque lo tengo que hacer de la mejor manera. No por el hecho de que seas hincha del equipo rival no vas a entrenar o hacer las cosas bien. Hoy por hoy me gustan los partidos de Sporting Cristal y Alianza también”, comenzó.

⏰ #Ahora Rodrigo Vilca en #CODIGOFUTBOL: "Soy hincha de @ClubALoficial. Pero siempre tengo que ser profesional. Hoy por hoy me gusta más el juego de @ClubSCristal, también de Alianza Lima. Tengo mucho respeto a la gente de @CCDMunicipal". #QuédateEnCasa pic.twitter.com/hIG1qw3JZz — GOLPERU #QuédateEnCasa (@GOLPERUoficial) June 3, 2020

No obstante, el hábil volante de Municipal reconoció que aún no ha tenido conversaciones con nadie de Alianza, aunque no descartó cualquier chane en un futuro. “Aún no he tenido nada concreto ni conversaciones con nadie de Alianza. Yo ahorita estoy enfocado en mi club y le tengo mucho cariño y respeto a la gente que nos apoya. Más adelante si puede pasar algo bienvenido y todo sea para el progreso de mi carrera”, agregó.

De igual forma, Rodrigo Vilca, quien presentó un renovado look con el cabello pintado de rosado, afirmó que su padre se encuentra muy cerca de su carrera, aunque también contó que lo ‘vaciló’ en los últimos días por su nuevo peinado.

“Mi padre me aconseja muchísimo, es una persona al que no le gustan las tonterías y me pone las cosas muy claras. Yo he crecido con esas enseñanzas entonces l0 llevó muy tranquilo con los pies en la tierra, con la misma humildad de siempre y con mucha alegría porque es parte de mi esfuerzo”, sentenció.