¡Lo bajaron del bus de Universitario! Edison Flores reveló su difícil inicio en el fútbol [VIDEO]

Con el paso de los años y a punta de entrega y sacrificio, Edison Flores se ha consagrado y eso le ha servido para llegar hasta la Selección Peruana donde es uno de los jugadores titulares de Ricardo Gareca. Sin embargo, su inicio en el fútbol de menores no fue nada fácil, pues varias veces le impidieron que se traslade en el bus de Universitario a los entrenamientos.

“Fue difícil en verdad. Siempre uno da lo mejor para ser convocado en la selección como Sub-15, Sub-17 o Sub-20, pero uno también tiene sus gustos, estilo de juego y en ese momento me dijeron que yo no le gustaba al técnico de la Sub-15, pero por mi rendimiento le dijeron que me den la oportunidad porque en menores estaba haciendo las cosas bien, pero fue doloroso ver que a Andy Polo lo llamaban y a mi no a pesar que teníamos los mismos goles”, dijo Edison Flores en entrevista para Movistar Deportes.

Pero eso no fue todo, sino que el seleccionado peruano confesó la larga ruta que hacía con tal de llegar a entrenar a Campo Mar U, pero varias veces lo bajaron del bus que trasladaba a los jugadores desde el Lolo Fernández – Breña – hasta Lurín, sitio donde se ubica el centro de prácticas del cuadro merengue.

“Era muy largo transportarme a la U, pero la ilusión era grande de estar en el equipo cuando aún pertenecía a la academia del profesor Héctor Chumpitaz. Para mí en esos momentos era doloroso que dijeran que no estaba mi nombre en la lista de pasajeros o que no podía abordar porque ese bus era solo para los jugadores de la U, pese a que había personas que me habían llevado e insistían en que debía subir al vehículo”, enfatizó Flores a la fuente mencionada.

En seguida agregó: "Eso ya era de todos los días y me sentía fastidiado porque me pasaba siempre lo mismo y siempre me repetían que no pertenecía a la U. No fue una experiencia buena, pero de eso aprendí mucho. Ya cansado me iba solo, gastando mi pasaje que en ese momento era costoso para mi mamá, pero mi ilusión me impulsaba porque yo quería estar en mi categoría en Universitario. Lo bueno es que tuve una segunda oportunidad”.