Chemo el gran culpable: Edison Flores contó cómo nació su amor por Universitario [VIDEO]

Edison Flores, actual jugador del DC United de la MLS, siempre es un referente de Universitario y la Selección Peruana, contó una entrevista para un medio local el día que se hizo hincha crema a pesar que en su entorno seguían a Alianza Lima o Sporting Cristal. Chemo del Solar tuvo mucho que ver, aseguró.

“En mi casa siempre hay hinchas de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal. En ese momento (año 2002) Alianza tenía mejores jugadores, pero la U tenía algo más: garra, pasión. Recuerdo al Chemo cargando la copa en Trujillo", dijo Edison Flores para Movistar Deportes.

Pero Edison Flores no solo habló de su amor por Universitario, sino también contó los consejos que les brinda Ricardo Gareca, pensando en el inicio de las Eliminatorias con fecha tentativa para septiembre y octubre, pero no necesariamente estas fechan son las oficiales, pues en FIFA están analizando distintos panoramas que vive cada país a causa del coronavirus.

“Quiere que nos preparemos para estar dentro de la lista de convocados para las eliminatorias de setiembre. Quiere que demos lo mejor, en cualquier lugar que entrenemos", declaró el jugador de DC United de la MLS para la fuente mencionada líneas arriba.

Sobre sus inicio en Universitario, Edison Flores reveló que realmente fue difícil. “Era muy largo transportarme a la U, pero la ilusión era grande de estar en el equipo cuando aún pertenecía a la academia del profesor Héctor Chumpitaz. Para mí en esos momentos era doloroso que dijeran que no estaba mi nombre en la lista de pasajeros o que no podía abordar porque ese bus era solo para los jugadores de la U, pese a que había personas que me habían llevado e insistían en que debía subir al vehículo”.