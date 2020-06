Jack Durán sobre Alianza Lima: “Claro que me gustaría volver”

En el mes de marzo, la Liga 1 tuvo que irse a una paralización indefinida a causa del coronavirus, pandemia que viene cobrando la vida de miles en el Perú y en el mundo. Sin embargo, tal para generó que el público no pueda seguir deleitándose con el gran momento de Jack Durán.

Resulta que el jugador de las canteras de Alianza Lima, venía brillando con luz propia en la Liga 1 y era uno de los responsables de que Alianza Universidad trepe a la cima del Apertura. Ahora último, Durán confesó que sueña con llegar a la Selección Peruana.

“Sí se contactaron, me hablaron. Me dijeron qué cosas tenía que hacer: el recorrido, que lo estuve haciendo en el campeonato, pero lamentablemente paró. Voy a seguir haciendo lo que me han pedido y seguir trabajando”, declaró el extremo de 28 a El Comercio.

Además, el jugador de Alianza Universidad también habló sobre la chance de volver al club en donde paso buenos y malos momentos: “Claro, sí me gustaría volver a jugar en Alianza Lima, pero eso sí, que no me vuelvan a tratar como lo hicieron en menores. Sí sería algo lindo regresar a uno de los más grandes del Perú y más grandes también a nivel internacional”.

Tras lo dicho por Jack Durán, se le preguntó si en estos últimos meses ha tenido algún acercamiento con la dirigencia de Alianza Lima. “Lo miré en un montón de páginas, pero el club Alianza Lima nunca se contactó conmigo, nunca se contactó con mi representante. No sé si se habrán contactado entre clubes. Pero nada, si se presenta la oportunidad, me toca ir a trabajar y dar todo de mí.

Por último, Jack Durán también reveló que está totalmente alejado de la vida nocturna que le pasó factura en sus inicios y que otro de sus anhelos es poder salir al extranjero y jugar, si es posible, en el Brasileirao, Liga MX o MLS.