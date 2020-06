Ricardo Gareca recordó a Rodrigo Astudillo, ex 9 de Alianza Lima

El coronavirus abrió el baúl de los recuerdos; episodios y personajes que yacían olvidados por el paso implacable de los años, vieron la luz y ganaron protagonismo. La ruleta del tiempo giró fuerte recién y dejó al cursor de la flecha apuntando directo a Jesús María, Argentina, la ciudad natal de un 9 con paso efímero en Alianza Lima.

Nos referimos al delantero argentino Rodrigo 'Potro' Astudillo, quien el año 2005 llegó a Matute entre bombo y platillo recomendado por el técnico Rubén Darío Insúa con la esperanza de que se convirtiera en una máquina de hacer goles rumbo al tricampeonato e infelizmente no pasó de un gol y cabalgó a duras penas hasta mitad de la temporada.

Su nombre escapó del anonimato a raíz de una declaración hecha por Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, al recordar su etapa como guía de Talleres de Córdoba mencionando a Rodrigo Astudillo como el pibe de su agrado. “Astudillo era uno de mis jugadores preferidos. Más allá de que haya sido un futbolista resistido. Porque cuando estaba encendido tenía todo: juego y gol”, indicó el “Tigre” para el programa ‘Tercer Tiempo’ de Radio Mitre de Argentina.

Tras su paso poco auspicioso en Perú, Astudillo recaló en Nueva Chicago de Argentina en 2006, ese mismo año firmó en la U de Chile donde le fue mejor que aquí, el 2007 defendió al América Natal de Brasil y el 2008, con 32 almanaques, colgó los botines después de actuar en los clubes colombianos Millonarios y América de Cali.

En medio de la paz de su hogar, donde vive feliz con su esposa e hijos, Rodrigo atendió una entrevista. En ella rememora el adiós de las canchas, el bajón que sufrió y entre línea manda una alerta al universo del fútbol para ayudar a los futbolistas que estén a punto de ponerle fin a su carrera.

“Me retiré joven y tomé la decisión porque pensé que ya no era el mismo en cuanto a rendimiento, luego de jugar en varios lados creí que lo mejor era estar con mi familia”, señaló.

Y Gareca añadió: “después de dos años sin hacer nada, me dio el típico bajón. La burbuja en la que estaba y donde todo es lindo, se rompió; el teléfono no sonaba y los amigos no eran los mismos”.

En la última parte de la nota con el programa radial ‘El club octubre 947’ soltó el SOS. Total atención. “Yo recomiendo a los jugadores que están por irse que sigan conectados al fútbol porque eso los ayudará en cuerpo y alma. Muchos no se levantan del bajón y hay casos; tendría que haber algo para los futbolistas y no hay nada”, culminó.