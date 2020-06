Gregorio Pérez: "La cuarentena me ha rejuvenecido"

En la incertidumbre de su situación, el uruguayo Gregorio Pérez habló desde Uruguay sobre algunos puntos y, fiel a su estilo, no perdió el buen humor que lo caracteriza.

En su conversación con Movistar Deportes, el entrenador de Universitario, señaló que la cuarentena por el coronavirus le ha caído muy bien pues siente que se ha rejuvenecido.

"No sé si me ven más joven pero sigo teniendo 72 años. La cuarentena me ha rejuvenecido. Me atienden muy bien en casa", manifestó el estratega uruguayo.

Como se recuerda, Gregorio Pérez llegó este año a Universitario de Deportes tras haber tenido una larga y exitosa carrera en Uruguay, Italia, Paraguay y Colombia.

Desde que llegó, la 'U' ha mostrado una mejoría teniendo en cuenta lo hecho el año pasado y en la Liga 1 tiene 13 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Antes de la para del Torneo Apertura, de la mano del uruguayo, el conjunto crema venció a su clásico rival, Alianza Lima por 2-0.