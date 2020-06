Johan Arango: "Binacional me quita el seguro médico cuando mi esposa está embarazada"

La crisis económica debido al coronavirus ocasionó que Binacional, actual campeón de la Liga 1, aplique la suspensión perfecta de labores a los futbolistas del primer equipo. Tras ello, varios integrantes del plantel 'puneño' denunciaron que fueron maltratados por los dirigentes. Uno de ellos fue Johan Arango, quien reveló que no la pasa bien en Juliaca.

En conferencia realizada por la plantilla vía Zoom, Johan Arango indicó que no se presentará en los entrenamientos porque la directiva de Deportivo Binacional tuvo un comportamiento inapropiado con los jugadores durante la emergencia sanitaria.

"Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en una situación demasiada maluca. Binacional nos dio la espalda (...) No nos llaman, no nos dicen 'muchachos, vengan, arreglemos'. Mi postura es no presentarme. Me siento muy disgustado con el manejo de la dirigencia. Hay muchos que están acá (en Juliaca) sin su familia", explicó Arango.

De igual manera, Arango Ambuila remarcó que ningún miembro del equipo "está buscando hacer una huelga". "Nosotros siempre hemos estado en una posición de negociar. Ellos pagan lo que les da la gana. Yo no sé lo que me están pagando", agregó el hábil volante 'cafetero'.

Asimismo, Johan Arango también se mostró indignado, ya que su familia no cuenta con un seguro médico. "Mi inconformismo es que nos quiten el seguro médico cuando mi esposa está embarazada. Eso nunca se ha visto", confesó.

Por otro lado, el mediocamposta de 29 años afirmó que los directivos de Binacional "no están siendo justos". "Estoy inconforme con lo que le pasa al equipo. El equipo tiene dinero cómo pagarnos, pero no quiere", sentenció Arango.