Universitario se pronuncio sobre posible regreso de Ángel Comizzo para reemplazar a Gregorio Pérez

El pasado domingo, Gregorio Pérez, actual entrenador de Universitario, conversó con Movistar Deportes y señaló que su regreso al Perú para hacerse cargo del cuadro crema está en duda. Su avanzada edad y la eterna disputa que Gremco y Sunat por el manejo del club, serían las principales razones para que el estratega uruguayo no pueda volver a nuestro país.

Casi de inmediato se pudo conocer que la directiva merengue manejaba la posibilidad de volver a contratar a Ángel Comizzo en caso Gregorio Pérez no pueda volver a Universitario. Como se recuerda, ‘El indio’, fue campeón con los cremas en el 2013 y se quedó muy cerca de ganar el Torneo Clausura del 2019 durante su segunda etapa en el club.

Sin embargo, el actual administrador temporal de la ‘U’, Carlos Moreno, conversó con Capital Deportes y descartó rotundamente la posible vuelta de Comizzo. "Nosotros no estamos conversando y ni hemos contactado a ningún entrenador que no sea el profesor Gregorio Pérez, eso lo descarto. No hay ningún entrenador ni exentrenador ni nada que le parezca”, inició el directivo.

“El comando técnico que hoy existe es el del profe Gregorio Pérez. Ángel Comizzo no es alternativa en estos momentos porque hay un comando técnico vigente, eso lo descarto plenamente", sentenció.

Asimismo, Moreno señaló que por ahora se encuentran abocados en encontrar la manera de traer de regreso a Gregorio Pérez cumpliendo con todos los requerimientos que pide el gobierno de Martín Vizcarra y para asegurar la salud del experimentado estratega.

"Nosotros venimos hablando a diario con el profesor Gregorio Pérez para ver cómo es que vamos a darle cumplimiento a lo que establece las normas, a través de, en primer término, tiene que haber una certificación médica, no solo el profesor Gregorio Pérez, hay una serie de trabajadores del club que son considerados como población vulnerable. Luego de eso, si es que se supera la certificación médica, pasamos a dos declaraciones, una del trabajador y otra de la familia", concluyó.