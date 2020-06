Universitario: Gregorio Pérez dejaría de ser entrenador del cuadro crema, según ESPN

Para nadie es un secreto que desde hace varios meses las administraciones de Raúl Leguía y Carlos Moreno mantienen una incesante lucha por el control de Universitario. Esta situación ha generado una fuerte incomodidad en el plantel y comando técnico que estaría muy cerca de dejar el cargo por este y otros motivos.

Y es que según reveló ESPN Perú, Gregorio Pérez, actual entrenador de Universitario, estaría muy cerca de dejar de serlo al no llegar a un acuerdo con la actual administración. Además, con 72 años, el técnico crema pertenece a una población de mayor riesgo de contraer el coronavirus lo que dificultaría aún más su vuelta al Perú.

Incluso, el propio Pérez reveló toda su incomodidad durante una entrevista con Movistar señalando que mantiene el deseo de seguir al frente del club merengue, pero que lamenta que el plantel no tenga un lugar donde poder entrenar debido a los conflictos entre los administradores.

"Para desarrollar los entrenamientos no vamos a contar con Campo Mar ni con el Monumental. Eso me manifestaron los dos señores (Carlos Moreno y Francisco Gonzales). Eso es producto de la interna de las dos administraciones. Los que me contestaron tienen las llaves y la situación financiera está sobre Gremco", expresó el DT.

Antes esta situación, la actual administración de Moreno estaría en la búsqueda de un colegio para que este pueda servir como sede de entrenamiento de Universitario. Este hecho habría incomodado en demasía a Don Gregorio pues manifestó que ni siquiera tienen los más elemental para poder iniciar con los trabajos.

Esta incierta situación de Gregorio Pérez estaría siendo analizada por Carlos Moreno y su actual administración quien manifestó hace unos días que el estratega uruguayo era la prioridad del club, sin embargo, ESPN señala que estos mismos estarían en la búsqueda de un plan B pensando en el reinicio de la Liga 1 2020.