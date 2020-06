Gregorio Pérez sobre su salida de Universitario: “Estoy bien de salud y tenía ilusión de seguir”

Gregorio Pérez se hizo muy querido por los hinchas de Universitario en los pocos meses que dirigió, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. El experimentado entrenador tuvo resultados positivos en el inicio del año, pero sorpresivamente el club anunció que no seguirá en el cargo.

El técnico uruguayo, todavía asimilando la situación, tuvo una entrevista con Movistar Deportes, en la que dio a conocer su estado anímico y las razones de su salida. “Lógicamente no estoy bien, pero es una realidad. No puedo manifestar otra cosa”, fueron la primeras palabras de Gregorio Pérez.

Durante estas semanas, las dudas aumentaron sobre si podría dirigir en el Perú a sus 72 años debido a la pandemia por el coronavirus y dejó en claro su posición. “He expresado varias veces que uno se encuentra bien de salud, con la llama arriba y con ganas de seguir en el trabajo”, añadió.

Sin embargo, su deseo de seguir al mando de Universitario se vio quebrado. “La ilusión estaba, pero realmente caducó y bueno mañana daremos vuelta a la página. Voy a tratar de seguir con mi familia y pensar en lo que vendrá en el futuro”, reveló Gregorio Pérez en la entrevista.

“No es fácil esto. No es lo mismo dejar un proyecto a los 50 años que a los 72. He sido afortunado en los 40 años de carrera que tengo. Hubo veces que se dieron estas cosas por malos resultados, pero esta vez no fue así. Hubo motivos que son públicos”, resaltó el DT uruguayo.

No obstante, no entró en detalles. “Hay otras razones que llevaron a la rescisión. No voy a mencionar lo que se haya conversado porque soy respetuoso con todas las decisiones. Hay que encontrar otro camino”, sentenció Gregorio Pérez.