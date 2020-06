Reimond Manco admite negociaciones con Atlético Grau: “Hay acercamiento"

El pasado miércoles, Reimond Manco anunciaba su salida oficial de Deportivo Binacional luego de un breve paso por el actual campeón de la Liga 1. El talentoso futbolista aseguró que tomó esta decisión cansado de los maltratos dirigenciales del equipo de Juliaca que decidieron mandar a todo su plantel a la suspensión perfecta de labores durante esta cuarentena.

De inmediato, Manco comenzó a ser vinculado con otros equipos del campeonato nacional siendo Atlético Grau el más sonado de todos. Incluso, se dijo que el acuerdo entre el jugador y el club piurano estaría cerrado y se haría oficial en las próximas horas.

Por ello, el propio Reimond Manco habló sobre el tema admitiendo que si existe un acercamiento con Grau, pero que aún no hay nada cerrado. "Recién me entero, ni yo sabía. Hay acercamiento sí, no te voy a mentir, pero nada confirmado", señaló el futbolista a Pulso Sports.

Ahora el futuro del ‘Rei’ pasará por lo que decidirá la directiva de la Liga 1, pues por el momento tendría que esperar a que el Torneo Apertura finalice para poder vestir la camiseta de otro equipo que no sea Binacional.

Este requerimiento ya fue presentado por algunos clubes del torneo que pidieron la anulación de los artículos en las bases del campeonato que prohíben que dos jugadores puedan jugar por dos equipos distintos en un mismo certamen.

El mensaje de Reimond Manco al despedirse de Binacional

“Quiero despedirme de este gran grupo humano de jugadores y amigos que formamos en este corto tiempo y agradecerle a toda la gente de Juliaca que siempre se portó 1000 puntos conmigo, hinchas...El tiempo de Dios es divino y siempre se impone la justicia. Lo que soy yo me toca esperar, cosas mejores vendrán... Mi Dios los bendiga”, escribió el jugador en Instagram.