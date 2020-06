Mario Salas: “No estoy en condiciones de confirmar cuando se dará mi llegada a Lima”

Alianza Lima confirmó a Mario Salas como su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada 2020 el pasado 2 de abril. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus que obligó a cerrar las fronteras de nuestro país impidió que el técnico chileno pueda ejercer de manera presencial su cargo en el cuadro íntimo hasta la fecha.

La información señalaba que el ex DT de Sporting Cristal podría llegar el pasado fin de semana a Lima en un vuelo humanitario, no obstante, problemas que escaparon de la mano de Salas no permitieron que pueda finalmente volver a nuestro país quedando en duda este hecho.

Ahora, el propio Mario Salas reconoció no saber cuándo volverá a nuestra capital durante una entrevista con Gol Perú. "No estoy en condiciones de confirmar mi llegada a Lima. No es algo fácil pero la dirigencia viene trabajando ello", expresó el entrenador chileno.

Alianza Lima y el tema disciplinario

Durante la etapa de Pablo Bengoechea a inicios del 2020, Jean Deza y Carlos Ascues fueron protagonistas de distintos episodios de indisciplina que incomodaron a la interna del club y su directiva. Esto generó que el atacante sea separado del equipo tras las reiteradas faltas al reglamento interno de la institución.

Mario Salas también habló sobre este tema y señaló que todas las decisiones de la directiva serán abaladas por el mismo. "El club evalúa los temas de disciplina. Yo estoy al tanto de los casos. No puedo comunicar nada porque no me corresponde. Respetaré las decisiones que adopte el club", inició.

"Le doy mucho valor a la disciplina. En Sporting no tuvimos grandes sucesos. Si uno no es disciplinado y no se compromete con la institución, es difícil que las cosas puedan darse", sentenció el chileno.