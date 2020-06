Carlos Beltrán indicó que la pasó mal en la era Russo: "Me sentía un sapo de otro pozo"

El zaguero de Alianza Lima, Carlos Beltrán, se animó a desmenuzar pasajes que vivió durante la estadía de Miguel Ángel Russo como entrenador de los 'blanquiazules': el 'Che' refirió que no se llegó a sentir cómodo.

"Lo que te puedo decir, en lo personal, no me sentía cómodo. Era como si fuera un sapo de otro pozo. No me dio la confianza para jugar, para entrenar era algo similar. Uno como profesional, cuando llegué a Alianza, me entrené bien, pero quien decide es el entrenador", declaró a La Tertulia Deportes.

"Nunca me dio la confianza. Cuando lo hizo, metí un gol en Olmos (ante Pirata). Capaz no hice un buen partido, porque íbamos ganando cómodo, pero anoté y sirvió para empatar (2-2). Cuando él deja el cargo, habían muchos jugadores incómodos", agregó.

Beltrán indicó que la llegada de Pablo Bengoechea, tras la partida de Miguel Ángel Russo, asentó bien al plantel. Desveló que varios de sus compañeros también se encontraban mortificados con el estratega argentino.

"Cuando llegó el profesor Pablo Bengoechea eso cambió. Muchos jugadores llegaron a Alianza Lima porque lo pidió el profesor Pablo. A mí me pidió el profesor Pablo. Llegar a Alianza y encontrar otro entrenador... a mí no me quería Russo. Era obvio", mencionó.

Finalmente, infirió que existió un trato distinto hacia él. "Conmigo hubo trato diferente. No sé si no le gustaba como jugador o como persona. Nunca lo entendí, hasta el día de hoy tampoco he logrado comprenderlo. No hablo mucho de él porque ahora es técnico de uno de los mejores equipos de Argentina, salió campeón. En todos lados lo venden y es un crack, acá pasó desapercibido. No le fue bien".