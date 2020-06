Mario Salas y las posiciones que tiene en mente para Gómez, Da Silva y Ascues [VIDEO]

Los hinchas de Alianza Lima están con la ilusión renovada. Tras la llegada de Mario Salas a Lima para tomar la dirección técnica del club, la expectativa es grande en La Victoria debido a que es un DT que conoce el medio y que ya sabe lo que es salir campeón.

Al respecto, Mario Salas sabe que cuenta con un amplio plantel con el cual buscará salir campeón del Apertura y dejar atrás los malos resultados que obtuvo el equipo a inicios de esta temporada. Además, habló sobre algunos jugadores.

Específicamente se le preguntó por tres futbolistas de quienes se espera mucho para conseguir el título nacional a fin de año: Alexis Gómez, Beto da Silva y Carlos Ascues.

“Llego con la intención de ver a Alexis Gómez como lateral. Creo que nos puede rendir de acuerdo a lo que yo pretendo más como lateral que como externo, pero cualquiera de esos dos puestos lo hará bien”, señaló Salas sobre la ‘Hiena’ en ‘Al Ángulo’.

Además, agregó lo siguiente: “Lo veo más por fuera que de ‘10’. Aprovechando más su velocidad y potencia que tiene”.

Luego, el DT de Alianza Lima fue consultado sobre el ‘Patrón’: “A Carlos Ascues lo veo como volante interno, aprovechando los carriles internos. Más con fuerza por allí”.

Finalmente, confesó que el jugador Beto da Silva lo podría utilizar no necesariamente como atacante, que es su posición habitual. “Con Beto me pasa algo. En el fondo sé que es ‘9’ y lo hace bastante bien, pero me gusta cuando se engancha y cuando hace de volante ofensivo encubierto”, expresó Salas.

Como se sabe, los futbolistas de Alianza Lima han seguido al pie de la letra las indicaciones del estratega sureño, quien llegó hace poco a la capital para dirigir a los blanquiazules tras la salida de Pablo Bengoechea por malos resultados.