Fernando Farah sobre Jean Deza: "Me dio mucha pena lo que ocurrió con Deza"

Fernando Farah, miembros del Fondo Blanquiazul, se manifestó acerca de la salida de Jean Deza. Expresó que le dolió mucho la partida del 'Ratón', quien fue desvinculado del club íntimo por reiteración de indisciplinas.

“Me dio mucha pena lo que ocurrió con Deza, fue todo tan rápido que no nos dio tiempo de protegerlo. No pudimos implementar el plan que teníamos para salvar al ser humano más que al jugador y eso fue lo que más me dolió”, expresó a Las Voces del Fútbol.

Como se recuerda, Jean Deza llegó a inicios de año a Alianza Lima procedente de UTC de Cajamarca. El extremo cumplió una labor importante en el referido club de provincia y es por ello que Pablo Bengoechea solicitó su contratación.

Lamentablemente, temas extrafutbolísticos volvieron a colocarlo en la primera plana. En los trabajos de la pretemporada, Jean Deza fue protagonista de reportajes en los programas de espectáculos, sin embargo, Bengoechea así como la dirigencia íntima decidieron darle oportunidades. La reiteración de este hecho decantó en su salida de La Victoria.

Alianza Lima | Fernando Farah sobre la continuidad de Balboa y Rodríguez

Otro de los temas que se vienen discutiendo en Alianza Lima es la continuidad de Adrián Balboa y Federico Rodríguez. En el caso de 'Rocky', la dirigencia 'blanquiazul' deberá de negociar con sus pares de Belgrano.

Balboa llegó a Alianza Lima a mediados de 2019 procedente de Deportivo Antofagasta. La carta del atacante uruguayo le pertenece a la institución argentina, quien decidió cederlo a los 'blanquiazules' a costo cero, pero sin opción a una extensión de préstamo, es decir, se plantea la opción de una compra del pase.

En el caso de Federico Rodríguez es más sencilla aunque su continuidad, al igual que la de Balboa, estará sujeta a la decisión de Mario Salas, entrenador de Alianza Lima. El 'Pelado' se desvinculó de Danubio para poder llegar al club íntimo: es un jugador libre para negociar.