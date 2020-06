Gregorio Pérez: "En Universitario hay una disputa muy grande y fui rehén de esa situación"

El técnico Gregorio Pérez se refirió a la dura situación que acarrea Universitario a nivel dirigencial y resaltó que quedó desprotegido ante la llegada de la nueva administración de Carlos Moreno. El experimentado estratega resumió su salida del cuadro 'crema' diciendo que fue rehén de estos líos.

En diálogo con el medio uruguayo Sport890 Deportes, el entrenador hizo hincapié en que las disputas administrativas entre la dirigencia de Carlos Moreno y los exadmistradores comandados por Raúl Leguía representan un problema muy grande en Universitario.



"En Universitario hay un problema político-económico muy grande. La nueva administración no estaba de acuerdo con que regresáramos. No buscaron una forma de protegernos", dijo a dicho medio.





Gregorio Pérez ahondó más en el problemas y señaló que los problemas entre administraciones lo terminaron dejando en medio de la línea de fuego.



"Es una mezcla porque en la ‘U’ hay una disputa muy grande entre dos administraciones y fui rehén de esa situación. Yo también pedí un seguro médico total, porque el que teníamos no reunía todo aquello que necesitamos, y eso también quedó al margen", agregó.

"Allá el Gobierno sugirió que aquellas personas mayores de 65 no hicieran trabajos presenciales sino virtuales. Le preguntaron al médico del club que pensaba y dijo que estaba en edad de riesgo, que no estaba para comenzar los trabajos presenciales. También pedimos un seguro médico total (...) Me di cuenta que nosotros no éramos del interés para continuar. Luego hubo una contramarcha más por el ruido interno", enfatizó Pérez.



Finalmente, dejó en claro que ya dejó en el pasado todo lo sucedido con Universitario tras su abrupta salida, pese a haber dejado muy buenas sensaciones con el equipo 'crema'.



"Ya dimos vuelta la pagina con todo lo que pasó en Universitario. Soy una persona que gracias a Dios me levanto todos los días con ganas de seguir creciendo y mejorando", sentenció.