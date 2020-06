Antonio Gonzáles reveló su método para anular a Johnnier Montaño en los clásicos [VIDEO]

El ex jugador de Universitario, Antonio Gonzáles, tuvo sabores especiales con Johnnier Montaño en los clásicos del fútbol peruano. El 'Potón' defendía los colores de Alianza Lima y se topó con la férrea marca de 'Toñito'.

En declaraciones para Manuel Carranza en Instagram, Gonzáles recordó aquellos duelos y refirió que Montaño fue uno de los jugadores más difíciles que le tocó marcar en el fútbol peruano.

"En Alianza, SMP y en Boys. Se trata de un jugador que para mí, ha sido uno de los mejores que me ha tocado marcar. Por algo se fue a los 15 años a Italia, al Parma. Mis respetos para él, pero yo tenía que prepararme. Tenía que afilar los toperoles con el maestro que sale con su bicicleta y poder tocarlo (risas)", mencionó.

"Ahora lo encuentro y hay una amistad que es muy buena. En ese sentido queda ahí dentro del campo y fuera de ella somos colegas", agregó el ex mediocampista defensivo.

Antonio Gonzáles desveló que le hablaba a Johnnier Montaño, incluso con palabras subidas de tono. Su intención era desestabilizarlo, sin embargo, la reacción del 'cafetero' lo terminaba sorprendiendo.

"Te puedes dar cuenta que Johnnier no habla. Yo le decía hablaba hasta decir basta. Hasta lo insultaba, lo peor que puedas pensar y el hombre ni se inmutaba. Se iba a otro lado. Me sorprendía eso. Después ya cuando nos conocimos un poco más y pudimos conversar", acotó.

Finalmente refirió que no solo Johnnier Montaño le trajo problemas para marcarlo. Citó nombres de ex jugadores de Cienciano y de Real Garcilaso (ahora Cusco FC) quienes también fueron un dolor de cabeza.

"Creo que para mí, estaba muy joven, pero para mí uno de los más complicados fue Mariño cuando llegó de Lanús a Cienciano y en la altura todavía. El otro era Brian Sarmiento. Estábamos 10 minutos y estábamos perdiendo 2-0", cuenta Gonzáles.

"Con Ramúa y él, por los costados, eran unos aviones. Eran pericoteros. Tenía que hablarle a Ramúa (para que le diga a Sarmiento) 'dile que pare'. Estaba ahogado. Cuando le iba con todo a Brian y me decía 'máquina tranquilo'. Yo le respondía que no me podía pintar la cara. Incluso a mi compare (Mayer Candelo) cuando estuvo en Vallejo", concluyó.