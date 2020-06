Antonio Gonzáles y casi llegada a Alianza Lima: "Me ofrecieron años de contrato" [VIDEO]

El ex volante de Universitario, Antonio Gonzáles, se animó a contar un hecho que estuvo muy cerca de marcar su carrera: migrar hacia las filas de Alianza Lima. Según declaraciones de 'Toñito', el club íntimo le ofreció una gran cantidad de dinero y años de contrato.

Gonzáles, que hizo su debut en el fútbol peruano justamente en un clásico ante Alianza Lima, se había ganado un importante lugar en tienda 'crema'. Ya era un referente y eso habrían valorado en el club de La Victoria.

"Había mucha plata de por medio y años de contrato. En ese sentido, yo solamente me comuniqué con la persona por teléfono. Con directivos que en ese momento estaban en Alianza (Lima). Al día siguiente me voy a la concentración porque nos tocaba jugar contra Lanús por Copa Libertadores", reveló Gonzáles en conversación con Manuel Carranza en Instagram.

Antonio Gonzáles refirió que fueron Juan Reynoso y Miguel Miranda quienes evitaron su partida hacia el eterno rival de Universitario. El 'Cabezón' y 'Miguelón' lo agarraron como sicarios para evitar su salida de Ate, según comentó el ex futbolista.

"Juan Reynoso y Miguelón Miranda me llaman. Pensé que era para decirme algo del partido. Me agarraron como sicario. '¿Qué tienes tú? ¿A dónde te vas a ir?' Yo no entendía. '¿Qué te vas a ir allá (a Alianza Lima)? No seas hue$%&'", acotó.

"Por mi mente decía ¿cómo se habrán enterado? Le respondí 'No Juan, tranquilo. Solamente he escuchado'. Él me responde 'ni lo escuches. Voy a hablar con Jaime León y Noli (ex directivo de la 'U') para que de una vez te extiendan el contrato. Y ahora ándate a descansar'. Obligado me fui a mi cuartel como soldado (risas). De ahí no volví a conversar más con los dirigentes de Alianza", exclamó.

Pero no solo Alianza Lima fue el club que mostró interés por Antonio Gonzáles. Juan Aurich, entonces presidido por Edwin Oviedo, fue otra de las instituciones que tentó su arribo a sus filas.

"Luego me reuní con Edwin Oviedo cuando Aurich en el medio era el Manchester City. Yo fui a conversar con él cuando me quería ofrecer. Es que en la 'U' no me pagaban hace 7 meses y me agarra para Navidad", señala.

"Me dice 'Toño, yo te llevo a Aurich. Sé que en la 'U' no te pagan'. Sabía todo, como buen empresario. Quedé en darle la respuesta y veo en mi teléfono que me habían llamado varias veces: era 'Chemo'", detalla.

"No quería que me fuera. 'No me vas a dejar en estos momentos'. Mi cabeza tampoco no era irme, a menos que los dirigentes quisieran dejar de contar conmigo. Era una situación delicada. No era el momento adecuado para irme", concluye.