Mourinho al ‘Mudo’ Rodríguez: "Eres un crack como central, pero tienes que meter patada" [VIDEO]

Alberto Rodríguez, actual central de Alianza Lima, en diálogo con Movistar Deportes habló del presente del cuadro 'blanquiazul', que se prepara para retomar los entrenamientos con miras a la reanudación el Torneo Apertura de la Liga 1 2020.

Sin embargo, el ‘Mudo’ también se animó a contar curiosas anécdotas durante su paso por Europa donde enfrentó a los mejores del mundo. Por ejemplo, el central que pasó por la selección peruana reveló lo que le dijo José Mourinho en la previa de un partido internacional ante Tottenham.

“Estaba concentrado, si mal no recuerdo jugábamos contra Tottenham. Yo estaba con un dirigente que era muy amigo de Mourinho y el entrenador Jorge Costa, que fue central en el Porto. Ambos me llamaron luego de acabar de cenar y me dijeron: ‘Mira, ahí está Mourinho’”, inició.

“Yo me sorprendí porque no sabía que tenían esa relación. Les voy a decir claro lo que me dijo porque habla muy bien español: ‘Tu eres un gran central, pero tienes que meter patada. Los delanteros te tienen que sentir. Tu juegas bonito, juegas bien, eres un crack, lo que tú quieras, pero tienes que meter patada’”, sentenció.

FPF aclara las dudas respecto a la Declaración Jurada que deben firmar los clubes

Alianza Lima y otros equipos de la Liga 1 se negaron a firmar la Declaración Jurada presentada por la FPF para someterse a las pruebas moleculares contra la COVID-19. Y es que uno de los puntos de dicho documento causó polémica respecto a los derechos comerciales y de marketing de cada club.

Benjamín Romero, Gerente de Marketing de la Federación, aclaró este tema señalando que cada compromiso individual será respetado. "Todos los clubes tendrán derecho a poner en todos los partidos donde jueguen una valla con sus sponsors con los que tengan contrato. Los sponsors se van a ver en todos sus partidos, ya no solo de locales como era antes. Eso lo entendemos porque los clubes tienen acuerdos y eso se respeta", sentenció.