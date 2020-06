Alberto Rodríguez se pronunció tras la salida de Jean Deza de Alianza Lima [VIDEO]

El zaguero de Alianza Lima, Alberto Rodríguez, se manifestó acerca de la salida de Jean Deza del cuadro íntimo: el 'Ratón' fue separado definitivamente por la administración de Kattia Bohorquez luego de haber protagonizado hechos extrafutbolísticos.

Según las declaraciones brindadas a Movistar Deportes, el 'Mudo' reveló haber conversado con Jean Deza no solo en Alianza Lima sino también la época que fue llamado a la selección: este hecho ocurrió en la era de Pablo Bengoechea.

"Tuve la oportunidad de conversar con él. No solamente ahora que estuvo en Alianza sino cuando estuvimos en la selección de Pablo (Bengoechea) y jugamos contra Inglaterra y Suiza", indicó.

Rodríguez afirmó que llegó a concentrar con el extremo y Alexi Gómez durante la pretemporada de Alianza Lima. Bromeó acerca de la estancia que le tocó vivir con ambos jugadores.

"Concentré con él y Alexi Gómez en la pretemporada. Me tocaron ahí dos figuras autoadhesivas (risas). Ellos no pueden decir que no les he hablado porque obviamente si. Fue muy bonito (pasar) con ellos. Conoces ciertos temas ajenos al fútbol, digamos, pero son buenos chicos", acotó.

Finalmente, confía en que Jean Deza pueda dar vuelta a la difícil situación que le toca afrontar tras ser separado de la plantilla de Alianza Lima. Resaltó sus cualidades, pero lamentó las malas decisiones que ha adoptado.

"En cuanto a Deza es una buena persona, pero a veces la vida se nos pasa entorno a las decisiones. A veces cuando no son las más correcta, pasamos por situaciones difíciles. Él es joven y aún está a tiempo de hacer las cosas bien. La calidad que tiene indiscutible, no solo basta y alcanza con eso. Si te manejas y conduces bien, vas a crecer y madurar por estas cosas. Creo que esta experiencia que le ha tocado vivir no ha sido fácil", concluyó.