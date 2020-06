Johan Fano reveló curiosa anécdota que vivió con Jorge Sampaoli en Bolognesi [VIDEO]

Johan Fano fue entrevistado en una transmisión en vivo vía Instagram y se animó a relatar una curiosa anécdota que tuvo junto a Jorge Sampaoli, con quien compartió vestuario en Coronel Bolognesi en las temporadas 2004 y 2006.

El ex delantero catalogó al 'Hombrecito' como un profesional a carta cabal. "Fue lo mejor. Creció una linda amistad con Jorge que hasta el momento perdura y, como siempre, es un loco por el fútbol. Siempre muy persuasivo en su trabajo. Nunca dejaba nada a la suerte", declaró Fano en entrevista con el periodista chileno Raúl 'Tiki' Toledo.

"Era una persona totalmente diferente fuera del campo. Era amigable, bromista... En los entrenamientos era una persona perseverante, exigente al máximo y al jugador que le veía algo, siempre buscaba corregirlo para el bien del equipo", detalló.

Fano refería que Sampaoli elaboraba compedios de partidos en CD's poder mostrárselos. "Yo aprendí mucho de él. Me citaba 40 minutos antes de iniciarse los entrenamientos para poder mejorar mis movimientos ofensivos que tenía y aprendí mucho. Lógicamente, agradecido y saber que todo lo que ha logrado es mérito por su trabajo".

"Las charlas técnicas de él no duraban más de 15 a 20 minutos antes de los partidos. Porque durante la semana citaba a los jugadores por horarios para explicarle lo bueno y lo malo del partido pasado. Te trataba de corregir para el partido del fin de semana", agrega.

Johan Fano relató que Jorge Sampaoli utilizó un almuerzo para explicarle las tácticas para afrontar un duelo ante Colo Colo por la Copa Sudamericana (año 2006).

"Una vez me invitó a almorzar a su casa, justo estábamos por enfrentar a Colo Colo por la Sudamericana. Ese Colo Colo estaba plagado de las figuras como Vidal, Bravo, Matías Fernández, Suazo. 'Cholo, vamos a almorzar', me dice'. 'Está bien, Jorge', le respondo. Me pareció raro porque normalmente salíamos a cenar porque él nunca era de almorzar. Él terminaba de comer y miraba video".

"Cuando llego al departamento de Jorge, vi cinco pizarras, cada uno con un sistema (de juego) sobre cómo íbamos a enfrentar a Colo Colo. Dos videograbadoras. Él vivía con 'Chapita' (Sebastián Beccacece) quien ahora es técnico de Racing".

"El almuerzo habrá durado 20 a 25 minutos, nada más. Me llamó y me dice 'Cholo, ven siéntate. Quiero que veas algo'. Y me comenzó a hablar del partido. Cuando ya llevábamos 15 minutos (hablando del duelo) le digo 'Jorge ¿tú me has invitado a almorzar o a hablar de fútbol?' (risas). Beccacece se murió de risa. Él no quería dejar nada al azar. Todo lo había estudiado minuciosamente", concluyó.