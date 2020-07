Beto Da Silva: "He venido a Alianza Lima para hacer historia" [VIDEO]

En una entrevista para un medio local, Beto Da Silva fue categórico en su respuesta al ser preguntado sobre su presente en Alianza Lima. El atacante nacional dejó en claro que este año será su consagración en el fútbol peruano, para luego tener una oportunidad en el equipo de Ricardo Gareca.

“Yo he venido a Alianza para hacer historia en este club”, dijo Beto Da Silva para luego agregar: “En Alianza Lima hay un lindo vestuario. Tenemos un equipo muy humilde y unido, como grupo estamos fortaleciendo mentalmente. El hincha se va a dar cuenta que estamos muy bien”, puntualizó para Movistar Deportes.

Además, Da Silva precisó se acomodará mejor a la posición en que decida utilizarlo Mario Salas, pero lo que si señaló es que no se considera un 9 neto, sino es un jugador de ir más por las banda, pues es ahí donde explota mejor su velocidad y genera gran peligro en el arco rival.

“A mis 23 años no puedo darme el lujo de decir que no puedo jugar en tal lugar. Mis ganas de sobresalir me va a ayudar, tengo las condiciones de hacerlo. La cancha que me pongan será donde dé todo de mí”, declaró Da Silva al programa mencionado.

El ex jugador de Sporting Cristal señaló que buscará hacer su mejor temporada y la siguiente será el año de la consagración. “Yo me considero un goleador, me muevo bien en toda la zona de ataque. Mi temporada goleadora no ha llegado, espero que sea esta y la próxima. Tengo otras virtudes como aprovechar el uno contra uno, jugar al espacio y mi velocidad”, aseguró.

Finalmente, el delantero habló de la llegada del nuevo comando técnico y cómo afrontarán el difícil calendario que se les viene. “Mario Salas en un gran entrenador. El profe me pidió mucho compromiso, las ideas de juego la vamos a procesar de a pocos y me dijo que me puede utilizar de extremo o de segunda punta”.

Sobre la Blanquirroja, Da Silva afirmó que: "La Selección Peruana me produce mucha ilusión. Sé mi capacidad y también sé que pude tener más protagonismo en la selección. Yo quiero jugar en la selección y dejar mi huella"