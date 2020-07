Beto Da Silva sobre las lesiones: “Uno se trauma cuando te sucede muchas veces” [VIDEO]

Alianza Lima era uno de los últimos clubes que faltaba firmar la declaración jurada. Tras hacerlo, quedó a la espera del permiso de la FPF para poder volver a las prácticas presenciales bajo las órdenes del DT Mario Salas.

Uno de los jugadores que espera con ansias el regreso a las canchas es Beto Da Silva, delantero que regresó al fútbol peruano para vestir la camiseta de Alianza Lima con el objetivo de hacer historia.

Sin embargo, algo que siempre lo ha acompañado al exjugador del Gremio es el tema de las lesiones, aunque esta vez el mismo Beto Da Silva manifestó que se encuentra muy bien y mentalizado en seguir poniéndose a punto.

“Las lesiones son parte del pasado, pero por algunos años tuve este temor. No corría mucho a los espacios, tenía miedo de que me pueda pasar algo. Uno se trauma un poco cuando te sucede muchas veces”, declaró el futbolista de Alianza Lima para Movistar Deportes.

Luego, Beto Da Silva agregó lo siguiente: “Ahora no tengo ningún problema y puedo hacer todo muy normal. La más fuerte con la del Gremio, tuve un desgarro muscular que fue grande. Fue una ruptura total”.

Por último, el atacante blanquiazul también tocó el tema de Mario Salas tras reemplazar a Pablo Bengoechea. “Es un gran entrenador. El ‘profe’ me pidió mucho compromiso, las ideas de juego la vamos a procesar de a pocos y me dijo que me puede utilizar de extremo o de segunda punta”, enfatizó Beto Da Silva.

Como se recuerda, la Liga 1 regresará el próximo 7 de agosto bajo estrictas medidas sanitarias debido al coronavirus, pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas en territorio nacional.