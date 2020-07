Roberto Silva reveló que ofreció sus servicios a la 'U', pero a las horas contrataron a otro jugador

Roberto Silva fue un destacado jugador que alcanzó su mejor momento en Sporting Cristal (1999-2001) en donde llegó a convertir más de 30 goles. Eso le permitió ser fichado por el Werder Bremen debido a que sus características eran muy similares a la de Claudio Pizarro.

Su olfato goleador lo llevó a jugar, además de la liga alemana, al fútbol argentino, mexicano, venezolano y ecuatoriano. Sin embargo, todos sus títulos los alcanzó en el campeonato local: la mayoría de ellos con Alianza Lima.

Los más recordados son el bicampeonato de 2003-2004, bajo la conducción de Gustavo Costas, así como el de 2006, bajo la dirección de Gerardo Pelusso. Silva, principalmente en la última campaña, fue un valor importante en ofensiva.

En una reciente entrevista, Roberto Silva, actual presidente de la Agremiación de Futbolistas, reveló que existió la posibilidad de jugar por Universitario. Según sus declaraciones, el tiempo que ocurrió habría sido el año 2012.

"Cuando entró la administración de Rocío Chávez y Ayar López Cano fui a ofrecerles mis servicios. A ambos los conocí en el Instituto Johan Cruyff estudiando para master en Administración Deportiva, y les dije para jugar y que me propongan un sueldo", indicó a Trome.

"¿Si soy hincha de la 'U'? No, pero me ilusionó el proyecto", acotó. "(Me dijeron) que lo iban a pensar y a las horas anuncian la contratación de Jahirsino Baylón. ¿Si los llamé? Me los encontré: ‘Es que estábamos necesitando un delantero por fuera’. Me dijeron cualquier cosa", concluyó.

Según una publicación de Facebook del club Universitario de Deportes, Jahirsino Baylón fue oficializado como refuerzo el 21 de agosto de 2012. Roberto Silva jugaría apenas 5 partidos en ese año defendiendo la casaquilla de Sport Boys.