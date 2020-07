El caluroso mensaje de Pablo Bengoechea tras recibir saludos por el Día del Padre en Uruguay

Pablo Bengoechea dejó de ser entrenador de Alianza Lima hace varios meses, pero los hinchas íntimos aprovechan ocasiones para recordarle el gran cariño que le tienen luego de su paso por la institución 'blanquiazul'.

El estratega uruguayo utilizó su cuenta de Twitter para enviar un saludo a todos los padres en su día: en Uruguay el segundo domingo se celebra el Día del Padre. "Con mi esposa, feliz y orgulloso de mis tres hijas. Hoy en el día del Padre", escribió el profesor.

Con mi esposa feliz y orgulloso de mis 3 hijas...hoy en el día del padre pic.twitter.com/oN1j7JI4M3 — Pablo Bengoechea (@BengoecheaPJ) July 12, 2020

En el posteo se le aprecia con su característico lente así como la siempre sonrisa que mostró en Matute desde 2017 hasta 2020. "Felicitaciones, profe. Recién me entero que en Uruguay celebran hoy (el Día del Padre). Nunca se deja de aprender, saludos y muchas bendiciones", fue uno de los comentarios.

Alo Bengoechea Silva, la hija mayor de Pablo, le dedicó un saludo a su padre en su día. En dicho post, se aprecia al 'Profesor' en su época como jugador defendiendo los colores de Peñarol acompañado de sus tres hijas. "Feliz día, viejo querido. Sos el mejor. Te amo. Papá carbonero", indica.

Feliz día viejo querido!

Sos el mejor! Te amo#papacarbonero pic.twitter.com/jU3cCb2aN3 — Alo Bengoechea Silva (@AloBengo) July 12, 2020

Por su parte, Eliane Bengoechea también utilizó sus redes sociales para enviarle un caluroso saludo a su padre. Como se recuerda, la segunda hija de Pablo, se encuentra radicando en nuestro país desempeñándose como periodista deportivo.

"¡Feliz día del Padre Pa! En este camino, siempre intentaste ser el mejor padre posible y acompañarnos Hablaste con nosotras de todo y nos diste libertad, sabiendo lo bueno, lo malo y las consecuencias Siempre estando al lado cuando nos caíamos y alentando. TE AMO HASTA EL INFINITO", mencionó.

Feliz día del Padre Pa!

En este camino, siempre intentaste ser el mejor padre posible y acompañarnos Hablaste con nosotras de todo y nos diste libertad, sabiendo lo bueno, lo malo y las consecuencias Siempre estando al lado cuando nos caíamos y alentando

TE AMO HASTA EL INFINITO pic.twitter.com/0gsPNS7f4c — Elo Bengoechea Silva (@EloBengoechea) July 12, 2020

"Disfruta el día con las hermanas y mamá, que cómo te dije, yo siempre estoy contigo. Un beso y un abrazote grandote de gol. Y ya nos veremos en diciembre para disfrutar de estar juntos. Siempre les digo que con que sea el 50% de lo buena madre que vos y mamá son, yo ya gané", agrega.

Pablo Bengoechea es considerado leyenda viviente para los hinchas de Peñarol. Bajo su liderazgo, el cuadro uruguayo alcanzo el famoso Quinquenio en la década de los 90. Dicho equipo fue dirigido por Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario, a quien Pablo considera como un hermano mayor. También formaron parte de esa campaña Nelson Olveira (ex zaguero de Alianza Lima) y Edgardo Adinolfi (ex asistente del 'Topo' Sanguinetti en Alianza Lima y Gregorio Pérez en Univesitario).

Su llegada a Alianza Lima permitió que el conjunto de La Victoria corte una sequía de títulos. Luego de 11 años, los blanquiazules alcanzaron el campeonato nacional en 2017 y estuvieron muy cerca de hacerlo en 2018 y 2019. Su presencia consecutiva en tres ediciones de la Copa Libertadores permitieron la reactivación económica que necesitaba el mencionado club para saldar sus deudas concursales.