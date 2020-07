Emanuel Herrera se lució con un golazo en los entrenamientos de Cristal [VIDEO]

Sporting Cristal viene entrenando para llegar de la mejor forma al reinicio de la Liga 1 Movistar. Emanuel Herrera, goleador de los celestes, aprovechó las prácticas para demostrar que se encuentra en su mejor condición física y técnica y se robó las palmas de sus compañeros con un golazo.

El atacante rosarino compartió en su cuenta de instagram el tanto. Desde el borde del área, Herrera disparó en primera y el balón ingresó al ángulo de la portería. Sus compañeros aplaudieron y festejaron el gol del delantero.

Bajo la dirección de Roberto Mosquera viene entrenando con el objetivo de regresar a las canchas de la mejor manera. Los celestes se enfrentarán a Sport Boys en el reinicio del Torneo Apertura. Los rimenses no tuvieron un buen comienzo en el campeonato y buscan escalar posiciones.

“Hay que pensar en que esto sea lo más natural posible y que la única forma de cumplir con las cargas económicas de los equipos sea de esta manera responsable. He estado en equipos que tienen dinero y me fue bien, en otros que no y también. La ventaja siempre va a existir y depende de cómo lo tome uno", explicó el entrenador en conferencia de prensa.

Mosquera tomó la batuta de los celestes tras la salida de Manuel Barreto. Sporting Cristal se ubica en el puesto 17 con cinco unidades. El estratega celeste indicó que sus dirigidos vienen entrenando de la mejor manera y confían en mejorar con el pasar de los partidos.