Leao Butrón: “Cruzado y yo somos ‘los argolleros’ cuando hay dificultad en Alianza Lima”

Alianza Lima sigue su preparación para lo que será el reinicio de la Liga 1 Movistar y este lunes comenzaron una nueva semana de trabajos al mando de Mario Salas. El entrenador chileno comenzó a plasmar su idea táctica en los jugadores íntimos buscando un ritmo diferente para pelear el título nacional y hacer un mejor papel en la Copa Libertadores.

Leao Butrón, capitán y referente de la institución blanquiazul, habló sobre los primeros entrenamientos con el estratega chileno y reconoció que fue frontal al momento de pedirle a los jugadores lo que quiere de ellos en el campo de juego.

“Mario Salas ha sido más directo en cuanto a lo que quiere y al trabajo. La semana pasada, trabajamos en tres grupos; ahora sí somos dos de 13-14 jugadores y, a partir de hoy (ayer), hemos podido hacer trabajos tácticos y ahí ya se nota lo que quiere el ‘profe’. Él ha sido claro, ha dicho lo que quiere y eso hemos trabajado, ha sido una persona directa”, expresó el veterano portero de 43 años para Ovación.

Por otro lado, Butrón habló sobre el paso de Miguel Ángel Ruso por Alianza Lima recordando que tanto él como Rinaldo Cruzado fueron señalados como los responsables de hacerle ‘la camita’ al entrenador argentino que terminó renunciando al club victoriano ante los malos resultados.

“Cada vez que hay una dificultad en Alianza Lima, Rinaldo Cruzado y yo somos los ‘argolleros’. Con Miguel Ángel Russo tuve una gran amistad y dijeron que yo le había dicho la ‘camita’. Con Pablo Bengoechea siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019, a pesar que me fue muy bien en 2018 y 2017, pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud”, sentenció.

Alianza Lima cumple este martes un nuevo día de entrenamientos en el complejo EGB de Lurín. El conjunto íntimo ya se encuentra en la segunda fase de los trabajos divididos en dos grupos de 13 y 14 jugadores.