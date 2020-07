Richard Páez sobre Rubert Quijada: "Alianza tiene en él a un líder ganador"

El ex entrenador de la selección de Venezuela y también de Alianza Lima, Richard Paéz, se refirió sobre el presente de Rubert Quijada en el cuadro íntimo: el zaguero 'llanero' llegó para la presente temporada procedente del Caracas FC.

"Quijada es un jugador al mejor estilo vinotinto. Es atrevido, fuerte, valiente. Atrevido para jugar en defensa y ataque. Excelente cabeceador en las dos áreas. No se esconde en los partidos más duros", exclamó Páez en una entrevista brindada al portal Azul y Blanco.

El 'Doctor', que tomó el buzo 'blanquiazul' en la temporada 2008, agregó que Rubert Quijada es jugador con una técnica importante y que, además, es un líder nato: sabrá llevar a sus compañeros y los momentos difíciles.

"Técnicamente está bien dotado. Juega de zaguero y lateral. Guapo (temperamental con sus rivales) en el uno contra uno. Alianza tiene en él a un líder ganador. Lo he sufrido como rival", exclamó el otrora estratega de Millonarios.

Rubert Quijada llegó a Alianza Lima luego de las gestiones iniciadas por Víctor Hugo Marulanda. El director deportivo de la institución victoriana reveló que se decantaron por el zaguero de 31 años luego de ser recomendado por Rafael Dudamel.

“El 'profe' (sobre Pablo Bengoechea) más allá del buen trabajo profesional, es una excelente persona. Gracias a su confianza estoy en Alianza. Fue claro conmigo desde el principio pues él no me había pedido, no me conocía. Yo llegué a Alianza por Marulanda, él le enseña mis vídeos a Pablo y dio el visto bueno. Acepté venir a Alianza Lima por ser el equipo más grande del Perú”, exclamó Quijada el pasado 17 de abril de 2020.

Alianza Lima continúa con sus trabajos físicos con miras al reinicio de la Liga 1. Bajo la conducción de Mario Salas, los íntimos buscarán escalar posiciones luego de un inicio irregular en el fútbol local: Quijada será uno de los abanderados en la zaga defensiva.