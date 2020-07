Richard Paéz sobre su irregular campaña con Alianza Lima: "Todo cambió cuando Manco se fue a PSV"

El ex entrenador de Alianza Lima, Richard Paéz, recordó su paso por el cuadro íntimo. Recibió la responsabilidad de conducir al equipo victoriano en la temporada 2008, sin embargo, ese año fue para el olvido: estuvieron cerca de descender.

"Alianza pasaba por una crisis de resultados. El equipo andaba mal y me llamaron cuando se estaba peleando el descenso. El que tenía que ir a dirigir a ese equipo tenía que ser un mago. Como vieron la magia que hicimos con la selección de Venezuela me contactaron, creo que a través de ese ejemplo y de un intermediario amigo fue lo que me llevó a Alianza Lima", declaró Paéz a Azul y Blanco.

"Así llegamos a Perú, con muchas ganas, con muchos deseos, pues era un gran reto y para un técnico venezolano mucho más. Fue una excelente prueba, pero fue una prueba que se tenía que tener más que magia, para haber logrado lo que se había trazado. Porque nosotros empezamos bien, pues ganamos 4 partidos seguidos. Alianza venía de una racha de no haber ganado 10 partidos y estaba sufriendo porque la gente estaba reclamando y hay que ser testigo de cómo reclamaban en Matute, era terrible", agregó.

Por aquel entonces, un joven llamado Reimond Manco era la esperanza de Alianza Lima a nivel futbolístico y económico. El habilidoso volante había sido uno de los mejores jugadores de la selección peruana Sub-17, denominada los 'Jotitas' por su entrenador Juan José Oré, tanto en el Sudamericano como en el Mundial de la categoría en 2007.

Fue entonces que su debut en Alianza Lima estaba anunciado. Páez intentó consolidarlo de su oncena. Quería un aire fresco, sin embargo, la tentadora oferta que realizó PSV Eindhoven por Reimond Manco terminó por convencer a la dirigencia.

"Todo cambió cuando Manco se fue para Holanda, al PSV, pues la directiva me dijo que había que venderlo para tener dinero que solventara las arcas del club en los próximos dos años. Bueno lo dejé ir, pero esa salida lo complicó todo porque ahí se produce un acto de indisciplina que fue visto a nivel nacional", acota.

"Yo estaba feliz con ese grupo, porque había jugadores de selección, que eran cuatro baluartes fundamentales y a ellos se les iba a sumar a un grupo de jóvenes. Era cuestión de activarlo para que el equipo sea más dinámico. Pero ese acto de indisciplina me llevo a tomar una decisión que fue en contra porque tuve que sacar a esos cuatro jugadores de selección. Tuve que asumir esta decisión, porque había una razón de peso", menciona.

El proceso de Páez se cortó abruptamente ante la crisis de los malos resultados. Alianza Lima llegó a salvar la categoría en la última fecha. "Al final el que se fue fui yo, pues la directiva no entendía que tenía que asumir una postura de disciplina. Al final ellos decidieron no continuar con este proyecto y me echaron", concluyó.