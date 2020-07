¿Se acabaron los problemas? Carlos Moreno y Solución y Desarrollo sostuvieron reunión

Una reunión importante se celebró entre la administración de Carlos Moreno y los representantes de Solución y Desarrollo. ¿Cuál era el fin? Brindarle tranquilidad al plantel de Universitario: acabar con el conflicto y así se pueda usar la sede de Campo Mar.

Sin embargo, según Líbero pudo conocer, de momento ambas partes no se han puesto de acuerdo. Por el lado de Moreno, se solicitaba la transferencia inmediata de las sedes de Universitario, mientras que Solución y Desarrollo pedía la presencia de una co-administración para efectuar este hecho: no fue aceptada.

De momento, el plantel dirigido por Ángel Comizzo continúan con sus labores en el club Árabe Palestino. Universitario tiene alquilado el recinto hasta el próximo 25 de julio con miras al reinicio de la Liga 1 que está fechado para la primera semana de agosto.

Reunión hoy en el Árabe Palestino entre representantes de administración de Carlos Moreno y SyD. Un lado pedía la transferencia inmediata de sedes y el otro solicitaba una Co-administración que no fue aceptada. Hay el deseo de acabar con esto y el equipo pueda usar Campo Mar 1/2 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 17, 2020

En caso haya un consenso entre la administración de Carlos Moreno y los representantes de Solución y Desarrollo, Universitario podría ejecutar sus trabajos precompetitivos el próximo 27 de julio en las instalaciones de Lurín. Todo depende los trámites documentarios que tendrían que empezar desde este lunes.

¿Cuándo? La U tiene alquilado hasta el 25 el AP y estarían en Lurín el 27 si es que desde este lunes se inician trámites documentarios como se habló.En caso no haya acuerdo, admin de Moreno ya pidió prorrogar unos días su estadía en el AP e inclusive tienen otras alternativas 2/2 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 17, 2020

No obstante, en caso no haya algún acuerdo entre las partes, la administración de Carlos Moreno, designada por SUNAT, ya ha pedido una prórroga al club Árabe Palestino para permanecer unos días más, pero a su vez se vienen evaluando otras alternativas en caso no se logre esa adenda en el contrato.

Universitario realizó su tercera fase de entrenamientos con miras al retorno del Torneo Apertura 2020. Esta se realizó con un grupo y estuvo compuesto por trabajos preventivos. También se desarrolló circuito de pases, conducción, fuerza, reacción, definición y situaciones de gol.

Comizzo sabe perfectamente del poderío ofensivo que maneja a comparación del año pasado. La presencia de Jonathan Dos Santos y Luis Urruti, sumado a Alejandro Hohberg y Alberto Quintero, le brinda una variante interesante. Es por ello que no deja nada para el azar y quiere tenerlos 'finitos'.