Víctor Hugo Marulanda reveló planes de Alianza Lima para con Federico Rodríguez

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, se refirió a la renovación que ejecutó el club 'íntimo' con Federico Rodríguez. El delantero uruguayo le ganó la posta a su compatriota Adrián Balboa, quien finalmente fue el extranjero "sacrificado" para que pueda arribar Patricio Rubio.

En una entrevista con Los Renegrones, Marulanda reveló que el 'Pelado' renovó contrato con Alianza Lima hasta el 10 de octubre del presente año. Sin embargo, se encuentra en los planes para que los siga acompañando hasta el desenlace de la Liga 1.

Sucede que la seguidilla de partidos afectará a Alianza Lima tanto a nivel local como internacional. La pandemia del coronavirus ha cambiado absolutamente todo el calendario y eso lo saben muy bien en tienda 'blanquiazul'.

Es por ello que tanto la dirigencia como el comando técnico de Mario Salas han tomado la decisión que Federico Rodríguez permanezca en las filas de Alianza Lima hasta fin de año.

"Las conversaciones con su representante (de Federico Rodríguez) hasta el Torneo Apertura. Hablé con Gustavo (Zevallos) y le dije que por favor charlara con el chico (jugador). Yo también tengo una charla con él, con su representante", indicó.

"Porque esto sigue, viene Copa Libertadores... esto no va a parar hasta el 10 de octubre. Lo que no queremos, y hemos proyectado con el 'profe' (Mario Salas) es que no se desbalancee la nómina. Fijo lo tenemos hasta donde se acordó, pero queremos hacer el esfuerzo y que nos acompañe hasta diciembre", concluyó.

Cabe mencionar que Federico Rodríguez llegó a mediados de 2019 a Alianza Lima. Hasta la fecha registra 9 goles en 23 compromisos con el cuadro de La Victoria.