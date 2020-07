Leao Butrón pide a Alianza Lima pelear para que se le asigne el título nacional del año 1934

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, indicó mostrarse sorprendido acerca de la polémica desatada por el título del año 1934, campeonato que fue adjudicado a Universitario de Deportes por la Federación Peruana de Fútbol.

Según sus declaraciones, el capitán íntimo no logra entender del porqué no se ha peleado respecto a este tema, más aún si se tiene una estrategia legal y se posee argumentos sólidos para afrontar dicho asunto.

“Yo no sé por qué recién estamos peleando. Debimos pelear toda la vida. No entiendo cómo hemos sido tan tibios para esto. Si hay una estrategia legal, válida, como tiene que ser, hay que ir con todo porque los campeonatos se ganan en la cancha, así como las deudas se pagan”, declaró Butrón a 'La hora blanquiazul'.

Asimismo, el capitán de los íntimos, recordó que a Alianza Lima le tocó descender de categoría en el año 1938, pero que este hecho ocurrió en cancha. Hizo alusión a Universitario sobre este hecho, ya que en el año 1947 cuando los cremas debieron de descender, se suspendió la baja.

“Nos tocó bajar de categoría y lo hicimos en el campo. Por eso dicen ‘miente, miente y miente que algo va a quedar’. Ahora dicen que arreglamos en la mesa, pero la historia no dice eso. Cuando bajamos, lo hicimos y no nos suspendieron la baja. Nosotros no somos los que peleamos en mesa”, acotó.

Alianza Lima | ¿Leao Butrón se retira este año?

Leao Butrón indicó a inicios de año que este sería su última temporada como futbolista profesional, sin embargo, la pandemia del coronavirus, que conllevó a la paralización del torneo, lo han llevado a reconsiderar su postura inicial.

El golero de 43 años expresó que la decisión final la adoptará en noviembre. "Yo había decidido retirarme este año pero ahora todos los planes han cambiado. Creo que no es momento para pensar en ese tema, veré en noviembre cómo estoy y tomaré una decisión", conjeturó.