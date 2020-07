Víctor Hugo Marulanda indicó que Alianza Lima apunta a seguir el modelo de la Juventus

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, indicó que la dirigencia íntima se encuentra en la predisposición de alcanzar una ruta hacia el éxito y así pueda, el club de La Victoria, fortalecerse económicamente y futbolísticamente.

En una entrevista con 'Los Renegrones', Marulanda refirió que Alianza Lima quiere emular lo realizado por la Juventus en la Serie A, así como de algunos equipos en el mundo. ¿De que forma? Consolidarse y lograr una hegemonía total en su campeonato doméstico.

"Cuando hablamos de palabra dominador es lo que ejerce, en algún momento, la Juventus en Italia y ciertos clubes en el mundo que son campeones. Allá tenemos que buscar a Alianza, allá lo tenemos que llevar. Ese es uno de los objetivos estratégicos a nivel del club. Eso es para el año 2020, 2021 y 2022", indicó Marulanda.

¿Cómo desarrollar la idea? El director deportivo de los íntimos respondió lo siguiente. "Tener un equipo muy competitivo con un buen juego y siendo ganador. Todo lo que se está construyendo y moviendo en la estructura, creo que Alianza dentro de dos años debe de marcar una diferencia. La gente quiere que el próximo partido ganemos y en eso nos van a evaluar. Dentro de todo, hay un proyecto que queremos llevar y considero que se puede lograr", afirmó.

Finalmente, pide que la gente confíe en las diligencias que se viene realizando debido a que todo será en beneficio para Alianza Lima: un trabajo a largo plazo con una mirada de empresa.

"¿Usted cree que si le digo a la gente que me espere cinco años? No me aguanta. Eso está claro, pero a Alianza hoy hay que manejarlo como una gran empresa. Esto es del día a día porque el fútbol es muy mediático. Por más que le menciones temas a la gente, todos queremos ganar".