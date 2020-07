Patricio Rubio: "El llamado de Mario Salas y el cariño de los hinchas hicieron que me decida por Alianza Lima"

Patricio Rubio se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza Lima luego varias semanas de esperas. La dirigencia íntima encontró en el atacante chileno, por recomendación expresa de Mario Salas, al reemplazante de Adrián Balboa.

'Rocky' no pudo convencer al 'Comandante' y fue una de las bajas de la institución 'blanquiazul'. Caso contrario ocurrió con Federico Rodríguez, quien renovó contrato hasta octubre del presente año, pero hay la intención de extenderlo hasta fin de año: será el compañero de 'batallas' de Patricio Rubio.

En entrevista con el Instagram oficial de Alianza Lima, el ex jugador del Everton de Chile refirió haber escuchado acerca de la historia de los 'blanquiazules' y mantiene altas expectativas para afrontar esta temporada.

“He escuchado bastante de la historia de Alianza Lima, de la gente y lo linda que es. Pero no hay que dejar de mantener las expectativas altas, porque vengo a pelear por el club. Ojalá se pueda lograr cosas importantes. Quiero disfrutar del país, hacer muchos goles y ganarme un lugar en el equipo”, declaró Rubio.

El jugador de 31 años afirmó que el haber recibido el llamado de Mario Salas así como el cariño de los hinchas de Alianza Lima terminaron siendo fundamentales para que decida fichar por el conjunto de La Victoria.

“El que estuviera el profe Mario Salas, que sea un equipo grande, el cariño de su hinchada, que me estuvo escribiendo desde antes de anunciarse la noticia y me hicieron sentir muy querido, ayudó a que me decidiera por Alianza”, agregó.

Patricio Rubio ya sabe lo que es enfrentar a un equipo peruano. En la temporada pasada, con la camiseta de Universidad de Concepción, se midió ante Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. En dicha competición, le anotó 4 goles en el cotejo celebrado en Chile y que finalmente terminó siendo victoria para el conjunto 'mapocho': se volverá a reencontrar con Josepmir Ballón.