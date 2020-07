Universitario: Solución y Desarrollo puede entregar las sedes del club

Mientras el primer equipo de Universitario continúa con su preparación para lo que será el reinicio de la Liga 1 Movistar, los líos entre las administraciones de Carlos Moreno y los hermanos Leguía siguen en pie a pesar de las resoluciones de Indecopi que inhabilitan a ambas.

Y es que hasta el momento el primer equipo crema no puede entrenar en Campo Mar o en el Estadio Monumental debido a que Solución y Desarrollo no entregan las sedes del club que aún tiene en su poder. Incluso, la administración de los hermanos Leguía se mantienen firme en su posición de no ceder pese a la ordenanza de Indecopi.

Así lo dejó en claro el abogado de Solución y Desarrollo, Adrián Gilabert, quien afirmó que solo cederán las propiedades de Universitario si logran una coadministración del club junto con Carlos Moreno.

“Propusimos una coadministración hasta que se designe un nuevo administrador. No le podemos entregar nada a Moreno porque no tiene registro. Todo esto se pudo haber resuelto hace mucho, pero Indecopi no lo hizo”, señaló el hombre de leyes en ‘Las Voces del Fútbol.

Luego Gilabert agregó: “Vamos a entregar las sedes pero si llegamos a un acuerdo con Moreno. Es lo que dice la ley. Pasa por un tema de acuerdos. La voluntad está".

Ángel Comizzo se pronunció sobre este lío dirigencial

"Tenemos que volver a Campo Mar, el equipo lo necesita. La gente también debe empujar para que el equipo vuelva al lugar donde tiene que volver. Nosotros teníamos una planificación. Cuando me contrata la 'U', mandamos todo el plan de trabajo, pensando que el equipo iba a estar en Campo Mar. Esa era la idea", señaló el entrenador.

Cuándo comienza la Liga 1

Los partidos del campeonato peruano se jugarán a partir del viernes 7 de agosto en la ciudad de Lima. Entre los partidos más atractivos están Cantolao vs Universitario, Alianza Lima vs Binacional y Sport Boys vs Sporting Cristal.