Torneo Apertura 2020: esta sería la programación tentativa de la fecha 7 en el reinicio de la Liga 1

Luego de cinco meses, la Liga 1 volverá por todo lo grande el viernes 7 de agosto y por ello ya se está bosquejando la programación de la fecha 7 del Torneo Apertura, la cual abriría con el partido de Universitario de Deportes ante la Academia Cantolao.

La pandemia del coronavirus obligó a casi todas las ligas del mundo a detener sus acciones y la peruana no fue ajena de ella pues se suspendió tras la jornada 6 del Torneo Apertura.

Como se sabe, la Liga 1 regresará con todos los partidos a puertas cerradas y jugándose en recintos limeños como el estadio Nacional, Alejandro Villanueva, Alberto Gallardo y el Miguel Grau del Callao.

Además, se utilizaría la cancha de la Videna de San Luis, la cual sería la novedad en este llamativo reinicio del fútbol peruano.

La programación que se muestra en esta nota es la que está manejando la Federación Peruana de Fútbol y que no debería cambiar. Sin embargo, desde las oficinas de la Videna no lo hacen oficial aún debido a que podría sufrir alguna modificación.

Es preciso resaltar que todos los equipos deberán cumplir un protocolo de bioseguridad antes, durante y después de cada cotejo.

7 de agosto

6:00 p.m. A. Cantolao vs. Universitario (Estadio Nacional)

8 de agosto

11:00 a.m. Carlos Stein vs. Cusco FC (Estadio Alberto Gallardo)

1:15 p.m. San Martín vs. Deportivo Municipal (Estadio Alejandro Villanueva)

3:30 p.m. Alianza Universidad vs. Carlos A. Mannucci (Estadio Alberto Gallardo)

5:45 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal (Estadio Alejandro Villanueva)

9 de agosto

11:00 a.m. Sport Huancayo vs. UTC (Estadio Miguel Grau)

1:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Nacional)

3:30 p.m. U. César Vallejo vs. FBC Melgar (Estadio Miguel Grau)

5:45 p.m. Alianza Lima vs. Deportivo Binacional (Estadio Nacional)

10 de agosto

1:15 p.m. Deportivo Lllacuabamba vs. Ayacucho FC (Videna FPF)