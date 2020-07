Roberto Mosquera: “Nosotros no disfrutamos si le quitan un punto a otro equipo” [VIDEO]

Cada vez falta menos para que regrese el fútbol peruano. El próximo 7 de agosto, la pelota volverá a rodar y uno de los equipos que espera haber aprovechado esta para por el coronavirus es Sporting Cristal.

Este viernes, Roberto Mosquera, actual técnico de Sporting Cristal, ofreció una nueva conferencia de prensa virtual en donde habló acerca de su próximo rival, Sport Boys, y no dudó en tocar la sanción que recibieron los rosados por parte de la Comisión de Licencias.

“Nosotros queremos jugar con el mejor Boys, con un Boys que tenga moral, que esté bien recuperado y bien preparado. Eso es lo que queremos, nosotros no disfrutamos cuando le quitan un punto a alguien, no pensamos que van a estar bajoneados. Ojalá que ese momento no llegue nunca y podamos jugar con el mejor Boys”, declaró Mosquera.

Luego, el estratega de Sporting Cristal agregó lo siguiente: “No siempre imagino los partidos, pero sé que va a ser luchado, Boys está caracterizado por la garra, Cristal también, no damos una pelota por perdida. Creo que hemos tenido tiempo para analizar a los jugadores en qué estilo los queremos y en esta última fase he plasmado el diseño de sistema y cómo vamos a defender y atacar”.

Acerca de cómo están sus jugadores y si hay algunos lesionados, Mosquera contó que todo marcha bien. “Washington Corozo vino con dolencias y ya han sido recuperadas. Estamos viendo su mejor versión. Jhon Marchán es saludable para nosotros, un talento natural. Un jugador con una zurda muy confiable. Es hábil y muy físico. Seguro le va a agradar a la afición”, expresó el DT.

Cabe mencionar que antes de que se pare el fútbol peruano por la pandemia del coronavirus, Sporting Cristal no atravesaba un gran momento. Los celestes se ubican en el puesto 17 con tan solo seis unidades.

Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Apertura de la Liga 1 2020

Según las últimas informaciones, Sporting Cristal y Sport Boys se verán las caras el próximo 8 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El choque iría a las 5:45 p.m. (hora peruana).