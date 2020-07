Universitario informó el sensible fallecimiento del padre de Diego Chávez

A través de sus cuentas oficiales de Twitter, Universitario comunicó el sensible fallecimiento del padre de Diego Chávez, jugadores crema que se desempeña como lateral derecho.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del Sr. Augusto Walther Chávez Salazar, padre de nuestro jugador Diego Chávez Ramos. Nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos. ¡Descansa en paz, Walther!", fue el sentido mensaje por parte de la institución de Ate.

Diego Chávez se formó en Universitario de Deportes y fue ascendido en la temporada 2012 por orden del entonces técnico del primer equipo, José Guillermo del Solar. 'Chemo' se convenció de sus cualidades y lo hizo debutar el 19 de febrero de 2012 ante Inti Gas.

Fue con Ángel Comizzo que el nacido en Parcona alcanzaría su mejor nivel. El 'Indio' supo explotar al lateral derecho y se convirtió en uno de los mejores jugadores del campeonato. Lamentablemente, no pudo sostener este rendimiento en los siguientes años.

Pasó por las filas de Sport Rosario (2017), Unión Huaral (2018), Deportivo Binacional y José Gálvez (2019). A mediados del año pasado, empezó a entrenar en calidad de invitado en Universitario y finalmente obtuvo la venia de Ángel Comizzo para quedarse.

En los últimos días se discutió sobre la permanencia de Chávez en Universitario, sin embargo, el propio jugador reveló que continuará. “Estoy contento por llegar a un acuerdo con la administración. Ahora solo me queda ganarme un lugar en el equipo y entrenar cada día mejor. Me queda aprovechar lo que tengo y eso me hace ser más maduro y tomar las cosas con más responsabilidad", expresó al portal oficial crema. Desde el cielo sabemos que su padre velará por él y lo ayudará a conseguir sus objetivos. ¡Mucha fuerza, 'Chaveta'!