Alianza Lima: ¿Cuánto pagó la Iglesia El Aposento Alto por la explanada del estadio Alejandro Villanueva?

Alianza Lima | La madrugada del 10 de setiembre de 2018 ocurrió un inusitado hecho en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. Cerca de mil integrantes de la iglesia evangélica 'El Aposento Alto' ingresaron a la explanada indicando ser dueños del predio.

¿Qué suceso los llevó a asegurar ello? Sucede que su líder, Alberto Santana Levina, compró terrenos adyacentes al estadio de Alianza Lima por 600 mil el pasado 18 de junio de 2016, según consta en Registros Públicos.

¿Cómo se terminó por realizar el hecho? La negociación se ejecutó entre la iglesia 'El Aposento Alto' y un presunto propietario llamado Julio Saquicuray Pérez de 93 años. La compra tuvo como testigo a la notaria Beatriz Zevallos Giampietri, quien tiene su oficina en el distrito de Independencia.

"Cuando La República le mostró una copia del Decreto Ley 19434, del 6 de junio de 1972, mediante el cual el gobierno de Juan Velasco Alvarado adjudicó al club Alianza Lima el terreno de 39 mil 475 metros cuadrados, la asistente de la notaria Beatriz Zevallos afirmó que ese documento no estaba en el expediente que presentaron las partes, es decir, el vendedor Julio Saquicuray y el comprador Alberto Santana", indica el medio.

“Ese documento no estaba entre los papeles que se presentaron. Lo que trajeron los señores fueron los registros de propiedad a nombre del vendedor Saquicuray”, declaró la empleada de la notaría Beatriz Zevallos.

Luego agrega. "La notaria Zevallos supuestamente desconocía que Saquicuray le estaba vendiendo al pastor Santana dos terrenos que según la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), sustentándose en el Decreto Ley 19434, pertenecen al club de fútbol Alianza Lima".

Según se pudo corroborar, el predio en pelea tiene un valor de más del doble por el que fue vendido a la iglesia 'Aposento Alto'. Trascendió que la Municipalidad de La Victoria viene investigando cómo se pudo efectuar la venta de un terreno el cual tiene en su administración.

Alianza Lima denunció a los integrantes de la iglesia 'El Aposento Alto'

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alianza Lima informó la denuncia penal que recae sobre los integrantes de la iglesia 'El Aposento Alto' quienes protagonizaron hechos el pasado 10 de setiembre de 2018 en las instalaciones de Alianza Lima.

Según consta en el comuncado, los íntimos refieren que "luego de las diligencias e investigaciones correspondientes, la 29ª Fiscalía Provincial ha denunciado a Nicanor Alberto Santana Leiva, Sandro Aurelio Balvín Sáenz y Sergio Abraham Astuvilca Herrera como presuntos coautores del delito contra el patrimonio, en las modalidades de usurpación agravada y daños agravados, contra el Club Alianza Lima; así como del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, contra el Estado Peruano".

Alianza Lima denuncia penalmente al Pastor Santana y a la Iglesia El Aposento Alto por invasión de explanada del estadio de Matute en 2018. pic.twitter.com/GiZpAllT3D — Carlos Salinas (@SalinasDeportes) August 2, 2020

"También han sido denunciados, como presuntos cómplices de los mismos ilícitos penales, Lisania Alarcón Tafur, Hilter Amador de la Cruz Espinoza, Jaime Marcial Guerrero Rada, Emidgio Oswaldo Alva Barroso, Roberto Tirado Espinoza y Roberto Carlos Sotomayor Peña", agregan.

"Según los hechos denunciados, se acusa al pastor Nicanor Alberto Santana Leiva, así como a Balvín Sáenz y Astuvilca Herrera, de haber despojado al Club Alianza Lima de la posesión de la explanada del estadio de Matute. Ello ocurrió con la colaboración de los otros implicados", mencionan.

Alianza Lima | ¿Cómo sanciona el Código Penal el delito de usurpación?

Según el comunicado emitido por Alianza Lima, el Código penal vigente "sanciona con pena privativa de libertad no menor de dos y no mayor de cinco años a los responsables del delito de usurpación. El delito de daños, en su forma agravada, está tipificado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años".

"Asimismo, los responsables del delito de disturbios recibirán una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. La 29ª Fiscalía Provincial Penal de Lima solicita al juez especializado en lo penal de Lima que dicte auto de apertura de instrucción e imponga mandato de comparecencia restringida contra los acusados durante el proceso judicial correspondiente", enfatizan.

🌐Denuncian penalmente a invasores del Estadio Alejandro Villanueva.



Se les imputa la presunta comisión de los delitos de usurpación, daños agravados y disturbios. Hechos ocurrieron en septiembre del 2018.



Mira la nota completa AQUÍ➡️ https://t.co/hs7z47H11T pic.twitter.com/PtS2ACDuq6 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 2, 2020

Finalmente, revelan que el Ministerio Público ha solicitado el embargo preventivo de los bienes de los denunciados. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la reparación civil en favor de Alianza Lima quien tendrá la potestad de exigir en el marco del presente proceso.