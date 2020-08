Alberto Rodríguez descarta 'colgar los chimpunes': "Aún no lo he pensado en retirarme, me siento en condiciones"

Los 36 años a cuestas y las diferentes lesiones que lo han tenido al margen en su carrera son argumentos que utilizan algunos hinchas al pedir que Alberto 'El Mudo' Rodríguez ya piense en 'colgar los chimpunes'. No obstante, el experimentado, fiel a su estilo, logró amagar estas insinuaciones con una tajante respuesta.



En diálogo con ESPN FC, el zaguero se refirió a los cuestionamientos de varios sectores ante sus constantes lesiones y poca continuidad en el juego, lo cual le ha pasado factura también en Alianza Lima.

"Nunca me fijé si me criticaban, pues es parte dé. Las criticas que me hicieron cuando me lesionaba, nunca me amilanaron. Tienes día a día para demostrar en el lugar donde estás", señaló al respecto.



Tras ello, fue consultado sobre si vislumbraba su retiro profesional a corto plazo, pero consideró que es algo que todavía no ha contemplado.

"La verdad que todavía no he pensado en retirarme, me siento en condiciones, me siento bien. Hay que prepararse, estar en forma y mostrar un buen rendimiento", manifestó.



Es importante recordar que el 'Mudo' Rodríguez no fue convocado para el amistoso ante Deportivo Municipal producto de su estado físico y Mario Salas no confirmó si estará apto para el reinicio de la Liga 1, frente a Deportivo Municipal. “Vamos a evaluar a ver si estarán para el próximo domingo, todavía vamos a ver”, señaló el estratega chileno.