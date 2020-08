Alberto Rodríguez sobre Mario Salas: “Exige que salgamos jugando”

Alianza Lima busca un nuevo camino futbolístico de la mano de Mario Salas y Alberto Rodríguez, uno de los más experimentados de la plantilla blanquiazul, reveló las nuevas exigencias que tienen. El entrenador chileno llegó el mes pasado al club para iniciar con las prácticas y es exigente con lo que busca.

El ‘Mudo’ conversó con ESPN, donde detalló los cambios que han ocurrido en el aspecto deportivo, de cara al inicio de la Liga 1. “Cada quien tiene su estilo y forma de jugar”, explicó el defensor en la entrevista. Recordemos que Pablo Bengoechea, extécnico íntimo, tenía una forma de juego totalmente distinta.

“De alguna forma hay que buscar el partido siempre. Cada entrenador tiene su metodología”, añadió Alberto Rodríguez. No obstante, es claro que Mario Salas tiene una forma de hacer jugar a sus equipos y quiere hacer notar su sello lo más pronto posible, por lo que trabaja a detalle en los entrenamientos.

“Con Mario ha variado la intensidad que exige, por los jugadores que tenemos. Nos pide que haya presión constante, dado que eso va a generar una activación al rival. El objetivo es sacar ventaja de esa situación”, indicó el defensa, que ha tenido un pasado reciente jugando en Sporting Cristal y Universitario.

De la misma forma, detalló a los pedidos que hay respecto a los zagueros y a la parte trasera de Alianza Lima. “Nos ha pedido que salgamos jugando y yo creo que tenemos el equipo para poder hacerlo. Pide protagonismo, intensidad, presión y que seamos dinámicos”,añadió Alberto Rodríguez para ESPN Perú.

Finalmente, Alberto Rodríguez se refirió a la posibilidad de tener gran continuidad en la nueva versión de Alianza Lima. “Mario Salas decide si me toca jugar y si es así, con quien me toque, la idea es siempre tener el arco en cero”, sentenció. En el amistoso ante Municipal no fue considerado, pero se alista para la Liga 1.