Ray Sandoval se muestra arrepentido tras escándalo y deja potente mensaje

El jugador de Sporting Cristal, Ray Sandoval, utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestarse al hecho ocurrido el pasado domingo 2 de agosto, en la que se vio involucrado junto a su novia Andrea Miranda así como familiares de Sebastián Lizarzaburu, ex pareja de la modelo.

En la misiva, el extremo de 24 años pide disculpas por su acción, pero a su vez refiere que las razones que lo llevaron a cometer dicho acto son netamente privadas. Asimismo, hizo hincapié en que ello no termina siendo una excusa.

"Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privadas y no tengo porque ventilar. Con esto no me excuso de mi acto y es el motivo por el cual (expongo) mis disculpas públicamente", mencionó Sandoval en Instagram.

Como se ha mencionado anteriormente, Andrea Miranda fue pareja de Sebastián Lizarzaburu. Tras ocurrido el suceso, distintas versiones apuntaban a la modelo entorno a que ella habría sido la que incitó a Sandoval para que dañara el auto de la mamá del denominado 'Hombre Roca'. Esto fue desmentido por el ex jugador de Monarcas Morelia (hoy Mazatlán FC).

"Y por último quiero dejar muy en claro este punto. Sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error. Ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones. Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas", expresó.

Ray Sandoval dio positivo a dosaje etílico y afronta dura sanción penal

Ray Sandoval podría tener una dura sanción penal tras dar positivo en el dosaje etílico. El jugador de Sporting Cristal, fue detenido el sábado por la noche tras chocar el auto de la madre del Sebastián Lizarzaburu y darse a la fuga. El futbolista de Sporting Cristal fue sometido al dosaje etílico de ley dando positivo con 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo el límite 0.5 gL.

Ray Sandoval podría ser sancionado por Sporting Cristal

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sporting Cristal se pronunció sobre el hecho extrafutbolístico que envuelve a Ray Sandoval. En ella, el cuadro bajopontino indicó que recabarán toda la información necesaria sobre los hechos para tomar las medidas correspondientes.

"La institución es y será muy respetuosa de las autoridades y del cumplimiento de la ley. En ese sentido, el Club Sporting Cristal es firme en su posición de no tolerar actos de indisciplina y de exigir un comportamiento ejemplar que vaya acorde a los valores de nuestra institución y a nuestro propósito de ayudar a construir una sociedad mejor", enfatizan.

Ray Sandoval | ¿Hasta cuando tiene contrato con Sporting Cristal?

Ray Sandoval llegó a Sporting Cristal procedente de Monarcas Morelia (hoy Mazatlán FC) a préstamo por seis meses. Debido a la pandemia del coronavirus, el contrato, según refirió José Antonio Bellina, se extendió automáticamente hasta el fin del Torneo Apertura 2020.

“El contrato de Ray era hasta el 30 de junio o hasta acabado el Torneo Apertura. Nosotros entendemos que el contrato se extiende automáticamente hasta el final del Apertura por esa cláusula”, expresó el gerente deportivo. ¿Qué pasará con Sandoval? Veremos.