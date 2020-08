Liga 1 2020 EN VIVO: Horarios, Canales, Programacion y tabla de posiciones de la Fecha 7

Tras más de cuatro meses cumpliendo la cuarentena a causa del coronavirus, este fin de semana vuelve el fútbol peruano con la Liga 1 Movistar correspondiente a la fecha 7 de la segunda fase del Torneo Apertura. En esta nota de jugamos la programación, tabla de posiciones, horarios, canales y estadios donde se disputarán los encuentros, donde todos los partidos se disputarán en Lima.

El primer partido se disputará el viernes con el encuentro entre Universitario vs. Cantolao. Los cremas irán en busca del triunfo para no alejarse de los primeros lugares, teniendo en cuenta que hace unos días la Comisión de Licencias de la FPF hizo oficial la quita de un punto por incumplimientos de pago.

A partir del viernes empiezan una nueva etapa para Universitario al frente de Comizzo, pues hasta antes del parón, fue Gregorio Pérez quien dirigió e incluso ganó el clásico.

El sábado, el partido más esperado del día será sin duda el Sporting Cristal vs. Sport Boys. Celestes y rosados se enfrentan desde las 6:00 p.m. en Matute con la misión de sumar 3 puntos, pues ambos equipos no han tenido un inicio óptimo en la Liga 1 Movistar.

El domingo, Alianza Lima con la urgencia de ganar, sostendrá un encuentro clave ante Binacional en el Estadio Nacional desde las 6:00 p.m. Los de Mario Salas han jugado una serie de encuentros amistosos y llegan con ritmo al reinicio del torneo Apertura.

Finalmente, el lunes se disputará el último encuentro de la fecha 7. Sport Huancayo vs UTC en el Miguel Grau será el encuentro que cierre la jornada futbolera. Aquí te mostramos cómo, cuándo, dónde y qué canales transmitirán todos los partidos.

Programación Liga 1 Movistar Fecha 7

Viernes 7 de agosto

Cantolao vs Universitario

6:00 p.m. Estadio Nacional

Sábado 8 de agosto

Carlos Stein vs Cusco FC

11:00 a.m. Videna

San Martín vs Municipal

1:15 p.m. Matute

Llacuabamba vs Ayacucho FC

3:30 p.m. Videna

Sport Boys vs Sporting Cristal

6:00 p.m. Matute

Domingo 9 de agosto

Cienciano vs Atlético Grau

11:00 a.m. Alberto Gallardo

Alianza Universidad vs Mannucci

1:15 p.m. Estadio Nacional

César Vallejo vs Melgar

3:30 p.m. Alberto Gallardo

Alianza Lima vs Binacional

6:00 p.m. Estadio Nacional

Lunes 10 de agosto

Sport Huancayo vs UTC

1:30 p.m. Miguel Grau

Qué Canal y dónde VER la Liga 1 Movistar EN VIVO

Todos los partidos de la Liga 1 lo podrás seguir EN VIVO vía Gol Perú, que es el canal que tiene los derechos televisivos. Sin embargo, hay cuatro equipo que aún no logran un acuerdo con el canal mencionado ni ninguno otro. Alianza Universidad, Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau son los clubes,

Alianza Universidad vs Mannucci; Llacuabamba vs Ayacucho FC y Carlos Stein vs Cusco FC son los partidos que no serán transmitidos EN DIRECTO debido a los derechos televisivos.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar - Torneo Apertura