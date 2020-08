Diego Rebagliati calificó lo hecho por Ray Sandoval como una traición al fútbol [VIDEO]

El accionar de Ray Sandoval el último fin de semana sigue causando repercusión, en especial en los sectores relacionados al fútbol. El jugador de Sporting Cristal arremetió contra el vehículo de un conocido modelo en estado de ebriedad y fue detenido por la policía, circunstancias penosas muy criticadas.

Diego Rebagliati, conductor de Movistar Deportes, también se refirió al tema y fue muy duro a la hora de calificar lo hecho por Ray Sandoval, criticándolo por poner no valorar el esfuerzo que ha hecho la Liga 1 para el regreso del fútbol. Incluso, el exfutbolista mencionó que esto ha sido una muestra de traición.

“El regreso de la liga implica muchos protocolos y compromisos que asumió el mundo del fútbol con el estado y la sociedad para que se permita que este deporte sea una de las primeras actividades en volver con cierto nivel de normalidad, salvo por la ausencia de hinchas”, contextualizó el conductor.

“Los futbolistas, que son chicos jóvenes, que no son población vulnerable, han asumido y la Agremiación les ha hecho saber cual es el grado de responsabilidad que tienen en estas situaciones. Saben que ellos deben cumplir con un protocolo y este habla de ir a estrenar, para luego volver a casa”, añadió Diego Rebagliati.

De inmediato, trajo el tema de Ray Sandoval a la mesa de conversación. “Hay una inversión para que la gente que vive con ellos pasen por pruebas, por lo tanto los futbolistas no pueden tener contacto con quienes no viven con ellos, porque no han pasado pruebas. Es más que todo, cumplir una vida profesional”, añadió.

“Sandoval estaba con alcohol en la sangre y manejando, en hora del toque de queda. Eso es un delito. No fue solidario con su club ni compañeros ni colegas, porque se puede contagiar y frustrar todo. Es un delito público y una traición al sistema futbolístico. Es grave”, sentenció Diego Rebagliati. ¿Sporting Cristal considerará lo mismo?