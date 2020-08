Oblitas: “Mario Salas tiene una vara muy alta por lo que hizo Pablo Bengoechea”

Con la llegada de Mario Salas como entrenador de Alianza Lima, gran parte de fanáticos del cuadro íntimo sueña con que su equipo pueda recuperar esa identidad de juego que perdió durante los últimos años al mando de Pablo Bengoechea.

Y es que a pesar que el entrenador uruguayo obtuvo un título en 2017 y dos subcampeonatos en 2018 y 2019, un gran sector del aficionado blanquiazul no estaba de acuerdo con el estilo de Pablo Bengoechea más directo, de poca posesión de balón y de saltar las líneas.

Pero para Juan Carlos Oblitas esto no es del todo cierto, pues a pesar de reconocer que Mario Salas es el técnico ideal para Alianza Lima en estos momentos, también señaló que el chileno tiene la vara muy alta por lo hecho por el técnico uruguayo en las últimas tres temporadas.

“Mario Salas es un técnico de primer nivel. Creo que Alianza ha contratado a un técnico ideal para lo que ellos quieren en este momento de cambio. Tiene una vara muy alta porque lo que hizo Pablo con Alianza no es tan simple. Algunas personas decían que ganaba pero no gustaba, pero le hizo ganar a Alianza y mucho. Y me quito el sombrero por eso”, expresó el directivo para Movistar Deportes.

“Ahora llega Salas, posiblemente con otro estilo que va tomar su tiempo, tiene los jugadores para efectivizar ese estilo. Lo hizo en Cristal, en Colo Colo por momentos lo hacía, pero en otros no, pero este es el trabajo del técnico y no siempre te va ir de la mejor manera. Y ahora vamos a ver. Le deseo lo mejor”, agregó.

Respecto al partido amistoso entre Alianza Lima y Municipal del sábado pasado, Juan Carlos Oblitas reconoció que no vio este cotejo ya que no acostumbra a ver muchos amistosos. “Soy muy poco de ver partidos amistosos. Yo he sido técnico y estos partidos sirven para ver muchos jugadores, ya cuando empiece el torneo este fin semana ahí estaré pendiente”, sentenció.