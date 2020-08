Mateo Said, arquero suizo fue promovido al primer equipo de Universitario a pedido de Comizzo

Universitario se viene preparando para su partido ante Cantolao a jugarse este sábado. Sin embargo, antes, Ángel David Comizzo decidió promover a un reservista al primer equipo. Se trata del arquero de nacionalidad suiza Mateo Said Jelicic, quien pertenece a la categoría 2002 (17 años).

Mateo Said Jelicic tiene 17 años y tras pasar tres temporadas jugando en las Reservas, pasará a entrenar con el equipo principal de Universitario, donde compartirá cancha con José Carvallo, arquero principal, Aamet Calderón y Diego Romero, segundo y tercer portero respectivamente.

“Luego de pasar todas las pruebas de bioseguridad, esta mañana se incorporó a los entrenamientos del primer equipo Mateo Said, arquero de nuestras Divisiones Menores y Equipo de Reservas (categoría 2002). ¡Bienvenido, Mateo!”, explicó Universitario en su cuenta oficial de Twitter.

Luego de pasar todas las pruebas de bioseguridad, esta mañana se incorporó a los entrenamientos del primer equipo Mateo Said, arquero de nuestras Divisiones Menores y Equipo de Reservas (categoría 2002).

Es importante precisar que Mateo Said Jelecic de 17 años no solo tiene la nacionalidad suiza, sino que también tiene la peruana. Es decir, en caso alguna lesión de José Carvallo y Comizzo se inclina por él, podrá jugar sin problemas porque no ocupará la plaza de extranjero.

Mientras tanto, Universitario entrenará por última vez este jueves para luego quedar concentrados para su debut en el reinicio de la Liga 1 Movistar, donde tendrá a Cantolao como rival. Los cremas buscarán celebrar con la obtención de los tres puntos y más aún, en el día de su aniversario.

Vale resaltar que, cumpliendo con los protocolos establecidos por la Liga de Fútbol Profesional, Universitario pasó el último miércoles con las pruebas serológicas para descarte del COVID-19 al plantel de jugadores y comando técnico en las instalaciones del Club de Playa San Agustín.