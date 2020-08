Técnico de Cantolao: "No puedo armar mi once hasta esperar resultados de pruebas de COVID-19"

Cantolao y Universitario abrirán el reinicio de la Liga 1 a pesar de inconvenientes que viene existiendo para diferentes clubes. Hernán Lisi, técnico del "Delfín" expresó su malestar al no poder tener con certeza el equipo que presentará al seguir esperando resultados de las pruebas de Coronavirus.

El estratega afirmó que su equipo trabajó con normalidad durante toda la semana, pero respetando los protocolos el equipo pasó los exámenes de rigor y todavía siguen esperando resultados para definir su once titular.

"No tenemos ausencia por lesión ni tampoco delineado el once titular porque nos hicieron las pruebas ayer y quedaron que hoy en la mañana iban a estar los resultados, pero aún no lo tenemos. No podemos citar a los jugadores hasta que no confirmen el arrojo del análisis", dijo en Radio Ovación.

Por otro lado afirmó que para ver en su máxima expresión a su equipo deberá pasar algunas jornadas por la paralización larga que tuvieron. Aunque es importante poder continuar con la competencia.

"Le ponemos énfasis al juego. Tendrán que pasar un par de fechas para que los equipos se vayan asentando y nos hubiera gustado que Dos Santos participe porque de la importancia que tiene y obviamente del que lo reemplace seguro lo hará bien", puntualizó.