Binacional vs Alianza Lima en riesgo: Comisión Médica FPF recomendó aislamiento de todo el plantel

Binacional no pudo cumplir con las recomendaciones sanitarias que hizo la organización de la Liga 1, lo que dio como resultado que ocho miembros de su plantilla resulten contagiados por coronavirus. Este situación se dio a días del reinicio del fútbol y la Comisión Médica se dispuso a analizar el caso.

Tras una reciente reunión, este grupo de expertos indicó que lo más adecuado sería que el total del plantel de Binacional permanezca en aislamiento. De esta forma, el choque ante Alianza Lima por la reanudación del Torneo Apertura quedaría imposibilitado de jugarse.

No obstante, la decisión final todavía no ha sido tomada y se siguen viendo detalles de lo ocurrido, dado que Binacional afirma que no falló en el protocolo. La Liga 1 dará su respuesta oficial en unas horas en base al punto de vista que han informado los especialistas.

De la misma forma, todavía hay otra serie de pasos que deben seguir en Binacional para finalmente quedar aptos en el regreso de la actividad. Según informan, el aislamiento tendrá que ejecutarse de forma separada, un grupo con las personas que fueron detectadas como positivos y el otro los que dieron negativo. Evidentemente, siempre de forma individual.

Además, transcurridos cuatro días desde que se realizó la primera prueba molecular, una nueva muestra tendrá que realizarse a quienes resultaron negativos. El plantel del ‘Poderoso del Sur’ pasó por los primeros exámenes el último martes, por lo que deberían volver a hacerlo el sábado.

Las personas habilitadas podrán seguir con sus labores, mientras que si se presenta algún caso positivo, tendrán que permanecer aislados bajo supervisión médica. Finalmente, cuatro días después, quienes dieron negativo pasarán por pruebas serológicas y se seguirán los mismos pasos antes mencionados, ya sea que estén sanas o infectadas.