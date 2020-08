Reyes sobre el Alianza vs Binacional: “No estamos en óptimas condiciones para jugar el domingo"

Un verdadero problema ha surgido en las últimas horas a menos de un día para el reinicio de la Liga 1. Resulta que uno de los partidos, el Alianza Lima vs Binacional, corre el gran riesgo de no llevarse a cabo.

Más de cinco jugadores de Binacional han dado positivo por coronavirus en las últimas pruebas que ha hecho el club al plantel. Además, la Liga 1 ya está investigando los hechos para saber qué decisión tomar.

Al respecto, Jeickson Reyes, jugador del Binacional, contó lo que viene sucediendo en el equipo del ‘Poderoso del Sur’ y reveló que no la están pasando nada bien y considera que lo mejor es no jugar ante Alianza Lima.

“Tuvimos que adelantar el viaje porque en Juliaca estaban cerrando los aeropuertos. Viajamos en bus y en Arequipa paramos para hacernos pruebas serológicas. Tuvimos a tres compañeros con casos positivos, dos futbolistas y el asistente técnico. Un compañero todavía figuraba como en proceso de contagio, él se quedó en Arequipa y nosotros seguimos nuestro camino a Lima", declaró Reyes para RPP Deportes.

Luego, el lateral de Binacional agregó lo siguiente: “Los que tenían casa en Lima fueron a su domicilio. Los que no tenían, el club les dio dos días de hotel y alimentación y luego de que salió el tema de la foto (en una cevichería) nos hicieron pruebas moleculares, donde salieron los resultados que sí hay compañeros que arrojaron positivos”.

El tema no quedó allí y Reyes siguió dando más detalles: “En Juliaca siento que sí han estado tratando de cumplir con los protocolos, ha sido complicado. Nosotros tratamos de cuidarnos lo máximo que podíamos, el en tema logístico no había comunicación, el único lugar donde podíamos entrenar era el estadio y nos los daban cuando se les daba la gana. El tema ha sido al venir a Lima. El tema del contagio es difícil saber dónde fue, el virus está en todos lados”.

Jeickson Reyes también contó que no están practicando. “Nosotros tenemos cinco días sin entrenar y no sabemos qué va a pasar con el partido ante Alianza. Hace tres días entrenamos vía zoom, no es normal prepararnos así cuando hay otros equipos que trabajan diferente”, contó el lateral.

Por último, Reyes fue sincero al señalar que no están preparados para enfrentar a Alianza Lima: “Si nosotros tenemos que jugar el domingo lo vamos a hacer, como varones debemos poner la cara. Vamos a hacerlo, pero siento yo que Binacional ahora no está en las óptimas condiciones para hacer un buen partido el día domingo”.