Diego Rebagliati: "Hay delincuentes metidos en las barras" [VIDEO]

La Liga 1 ha sido paralizada -por lo menos la Jornada 7 que se tenía pactada para este fin de semana- esto a raíz de los recientes actos cometidos por hinchas de Universitario de Deportes a las afueras del Estadio Nacional minutos antes del choque ante Cantolao por el retorno del torneo peruano.

"Al haber ocasionado situaciones de riesgo en temas de salud y seguridad, el Instituto Peruano del Deporte suspende los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato: sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto", fue lo que comunicó el IPD.

A raíz de ello, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, utilizó su tribuna en Al Ángulo, para expresar su sentir de acuerdo a malas prácticas de "hinchas" que se filtran en las barras de diferentes clubes del torneo local.

"El hincha en estos días, es muchas veces más hincha de la barra que del club. Hay líderes de bandas que son delincuentes, que manejan el negocio de muchas cosas que pasan alrededor de los estadios", comentó Diego Rebagliati.

"Hay delincuentes metidos en las barras y manejan como les da la gana esa parte de la institución. A ellos no les importa el fútbol, el partido no lo ven, están de espaldas, miran a la barra, miran a quien canta, miran para ver si hay alguien nuevo a quien le puedan sacar plata o le puedan robar, miran su propio interés y no se hace nada al respecto", refirió en Al Ángulo.

Fecha 7 de la Liga 1 se suspende

Tras los hechos que sucedieron el día de ayer en la previa del Universitario vs Cantolao, el IPD decidió suspender el retorno de la Liga 1, pues los recientes actos han afectado y puesto en peligro a la salud pública.